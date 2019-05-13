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"Ну і монстра ми створили": Влад Топалов вразив несподіваною заявою

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.05.2019 - 13:26
"Ну і монстра ми створили": Влад Топалов вразив несподіваною заявою
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак оригінально привітав кохану дружину зі святом

Регіна Тодоренко і Влад Топалов - активна і весела пара, яка вміє потішити своїх шанувальників і не раз демонструвала відмінне почуття гумору. Так, в честь Дня матері, який більшість країн світу відзначає у другу неділю травня (в 2019 році він випав на 12 травня), російський співак залишив коханій дружині незвичайне і оригінальне привітання.

На своїй сторінці в Instagram Влад опублікував миле пляжне фото з Регіною, на якому він ніжно цілує її в щоку. Зазначимо, що знімок був зроблений під час сімейного відпочинку в Туреччині, куди подружжя взяли і маленького синочка Михайла.

Судячи з підпису під фото, в сімейному колі батьки любляче називають малюка "монстром". Крім дружини, співак не забув привітати свою маму і тещу.

&quot;Ну і монстра ми створили&quot;: Влад Топалов вразив несподіваною заявою

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Люблю свою зграю! ну і монстра ми з тобою створили, Регіна, з Днем Матері тебе, кохана! Моя рідна матуся, @iampandi і тебе! І Вас, тещечка дорога Ірина Тодоренко! Я дуже везучий, раз мене оточують і ЛЮБЛЯТЬ (ну, як мінімум так кажуть) такі Великі і Потужні Жінки. Люблю вас! І всіх мам серед вас я вітаю! Ви - наші героїні!!!! Дай Бог вам здоров'я і довголіття!" - написав Топалов.

Деякі підписники здивувалися тому, як артист назвав свого сина, проте більшість оцінили гумор Влада і розчулились незвичайному привітанню.

  • "Що мені подобається у вас, так це щирість і вміння не соромитися цього"
  • "А чому ви називаєте малого монстром?"
  • "Не монстра, а чоловічка з характером))))"
  • "Так приємно читати! Будьте щасливі!"
  • "Ваша дружина, вона, як сестра ваша, отетеріти, як ви схожі, майже як одне обличчя"
  • "У вас така крута дружина"
  • "Прекрасна пара, а хто говорить гидоту, просто заздрять"
  • "Як корабель назвеш. Навіщо ви на дитину говорите-монстр???!!! У вас немає інших слів? Ласкавих, наприклад?"
  • "Ойййййй які ви класні, любимо вас"
  • "Ви хороший чоловік і зять. Привітання зайвими не бувають. Обожнюю вашу пару. Регіна красуня"

Раніше Регіна Тодоренко опублікувала серію цікавих фото, на яких її чоловік Влад Топалов "приревнував" її до старого друга Сергія Лазарєва і влаштував сімейні розбірки.

Ми також повідомляли, що Регіна Тодоренко розкрила правду про сімейні подорожі. Телеведуча назвала себе "божевільною мамою".

До речі, Регіна Тодоренко в ефектному купальнику повідала про ідеальний відпочинок.

Регіна Тодоренко в ефектному купальнику повідала про ідеальний відпочинок Сімейні розбірки: Топалов "приревнував" Тодоренко до Лазарєва (фото)
Новини України Влад Топаловдень материРегіна Тодоренко
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