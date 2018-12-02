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Новий тренд: Світлана Тарабарова показала цікавий варіант макіяжу

Lite » Зірки 02.12.2018 - 17:56
Новий тренд: Світлана Тарабарова показала цікавий варіант макіяжу
Фото: (instagram.com/tarabarova)

Фани в захваті від мейк-апу артистки

Відома українська співачка Світлана Тарабарова, яка після народження сина практично відразу повернулася в світ шоу-бізнесу, показала фанатам незвичайний вечірній макіяж. Багато хто відзначив, що мейк-ап добре підкреслює незвичайну зовнішність співачки. Фотографія опублікована в профілі зірки у Instagram.

Новий тренд: Світлана Тарабарова показала цікавий варіант макіяжу

Фото: (instagram.com/tarabarova)

В коментарях багато відзначили, що співачка виглядає як не можна гарно і що їй личить такий мейк-ап.

Новий тренд: Світлана Тарабарова показала цікавий варіант макіяжу

Новий тренд: Світлана Тарабарова показала цікавий варіант макіяжу

Новий тренд: Світлана Тарабарова показала цікавий варіант макіяжу

Новий тренд: Світлана Тарабарова показала цікавий варіант макіяжу

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/tarabarova

До речі, Тарабарова вчора, 1 грудня, з'явилася на врученні премії M1 Music Awards 2018. Артистка з'явилася в білій сукні з капсульної колекції, створеної дизайнером Катериною Савченко на честь крайнього альбому TARABAROVA 23:25.

 

Фото: (instagram.com/tarabarova)

Новий тренд: Світлана Тарабарова показала цікавий варіант макіяжу

Скріншот поста облікового запису instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, що популярна українська співачка Світлана Тарабарова поділилася своїми враженнями від материнства.

Раніше Тарабарова показала ідеальну фигру після пологів.

До цього ми писали, що Тарабарова дала поради молодим мамам.

Відео: (video.rbc.ua)

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Новини України Світлана Тарабаровамейк-апмакияжTARABAROVA
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