Новий склад НеАнгелів: Слава Камінська похвалилася талантами дочки-артистки (відео)

Дочка співачки експресивно підспівує пісні зіркової мами
Слава Камінська з групи НеАнгели не так давно розлучилася зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Лише нещодавно співачка вперше відверто розповіла, що ж призвело до розірвання їх шлюбу - цікаво, що у її екс-чоловіка зовсім інша версія! Втім, артистка вже знову перебуває у відносинах, але воліє не поспішати і надати всьому розвиватися поступово. А вона поки багато часу присвячує роботі і коханим дітям - синові і доньці.
Раніше шанувальники відзначали, що маленька Лаура дуже схожа на свою зоряну маму - що ж, схоже, дівчинка також успадкувала її артистичність. На своїй сторінці в Instagram Слава опублікувала чарівні відео, на яких ошатно одягнена дівчинка з яскравими косами на голові веселиться разом з подружкою.
Дівчатка танцюють біля телевізора, по якому явно йдуть кліпи групи НеАнгели - й емоційно і цікаво підспівують і танцюють.
"НеАнгели:) новий склад", - жартівливо підписала публікацію Камінська.
Відео: Слава Камінська показала новий склад Неангелів (instagram.com/babaslavka)
Захоплені користувачі мережі поспішили поділитися своїми враженнями від побаченого.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, що Слава Камінська з НеАнгелів здивувала радикальним перевтіленням - співачка стала брюнеткою.