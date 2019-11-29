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Новий склад НеАнгелів: Слава Камінська похвалилася талантами дочки-артистки (відео)

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Дочка співачки експресивно підспівує пісні зіркової мами

Слава Камінська з групи НеАнгели не так давно розлучилася зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Лише нещодавно співачка вперше відверто розповіла, що ж призвело до розірвання їх шлюбу - цікаво, що у її екс-чоловіка зовсім інша версія! Втім, артистка вже знову перебуває у відносинах, але воліє не поспішати і надати всьому розвиватися поступово. А вона поки багато часу присвячує роботі і коханим дітям - синові і доньці.

Раніше шанувальники відзначали, що маленька Лаура дуже схожа на свою зоряну маму - що ж, схоже, дівчинка також успадкувала її артистичність. На своїй сторінці в Instagram Слава опублікувала чарівні відео, на яких ошатно одягнена дівчинка з яскравими косами на голові веселиться разом з подружкою.

Дівчатка танцюють біля телевізора, по якому явно йдуть кліпи групи НеАнгели - й емоційно і цікаво підспівують і танцюють.

"НеАнгели:) новий склад", - жартівливо підписала публікацію Камінська.

Відео: Слава Камінська показала новий склад Неангелів (instagram.com/babaslavka)

Захоплені користувачі мережі поспішили поділитися своїми враженнями від побаченого.

  • Жезл, коси, і "ВБИТИ" з фуете! У цієї дівчинки велике майбутнє!
  • супер Зачіски. Треба і своєї таке замутити!
  • Дивись Слава, зміна наступає на п'яти, молодці дівчата!!
  • Янголята
  • Голос є,відчуває музику..всі дані нової Зірочки!!!)))
  • Крутий складу підростає
  • Які принцесски
  • Зірка
  • Дівчата майбутні маленькі красуні!!!!
  • Це щось
  • Мамині гени відразу видно) Краса!!!!
  • Коли концерт, чекаю квитки
  • Люблю
  • А головне сукні принцес одягнені зверху гольфиків, прям жиза

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава Камінська з НеАнгелів здивувала радикальним перевтіленням - співачка стала брюнеткою.

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