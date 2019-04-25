Новий "ангел" Victoria's Secret блиснула апетитними формами в бікіні

Барбара Палвін порадувала шанувальників своїми фотографіями в купальниках
Американська модель Барбара Палвін, яка є новим "ангелом" Victoria's Secret, приміряла різні моделі купальників. Фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Відома модель продемонструвала фотографії на пляжі, на яких вона зображена в п'яти різних купальниках.
Барбара Палвін в бікіні (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Користувачі мережі також прокоментували її знімки.
Варто зазначити, що Барбара Палвін народилася 8 жовтня 1993 року в Будапешті Її кар'єра почалася в модельному агентстві Icon Model Management. З 14 березня 2019 року вона є одним з "янголів" Victoria's Secret.
Нагадаємо, що колишня "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо похвалилася ідеальним тілом.
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