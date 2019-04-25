Новый "ангел" Victoria's Secret блеснула аппетитными формами в бикини

Барбара Палвин порадовала поклонников своими фотографиями в купальниках
Американская модель Барбара Палвин, которая является новым "ангелом" Victoria's Secret, примерила разные модели купальников. Фото она разместила на своей странице в Instagram.
Известная модель продемонстрировала фотографии на пляже, на которых она изображена в пяти разных купальниках.
Барбара Палвин в бикини (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Пользователи сети также прокомментировали ее снимки.
Стоит отметить, что Барбара Палвин родилась 8 октября 1993 года в Будапеште. Ее карьера началась в модельном агентстве Icon Model Management. С 14 марта 2019 года она является одним из "ангелов" Victoria's Secret.
Напомним, что бывшая "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио похвасталась идеальным телом.
Ранее сообщалось о том, что Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в образе ангела Victoria's Secret.