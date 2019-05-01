Нові герої української музики: 10 цікавих фактів про гурт INDT

INDT (фото: прес-служба)

Найбільш цікаві та несподівані факти про українську команду INDT

INDT – нові герої нової незалежної музики. Музиканти, які дружать зі шкільної лави, і йдуть разом до спільної мети – грати свою музику, незважаючи ні на які кордони – ні внутрішні, ні географічні. Критики і журналісти вже охрестили INDT однією з найбільш перспективних груп української інді-сцени. Редакція LITE знайомить читачів з групою, яка точно з'явиться у ваших плейлиста.

INDT – група з Києва, яка створює музику в жанрах інді-рок / електроніка / хіп-хоп. Група зібрана однокласниками в 10 класі.

INDT - Savannah Only Temple

Сьогодні INDT виступають на найбільших фестивалях України – Atlas Weekend, Hedonism, BeLive, ГОГОЛЬFEST, Woodstock Ukraine, Virtuoso Festival, Tattoo Collection, Master Festival, Champions League finals та інших. А перший концерт групи відбувся в 2012 році в клубі "Індастріал" на шостому поверсі занедбаного заводу на Видубичах.

INDT (фото: прес-служба)

У 2015 році група випустила дебютний альбом "Scintilla Wave" і презентувала його в київському клубі ATLAS, а потім і на кількох фестивалях.

Indytronics - Scintilla Wave (Full Album)

В 2016 році INDT виграли відразу два музичних конкурси - "Battles Of Students Bands" і "Irish True 'by Tullamore Dew", отримавши можливість виступити в Дубліні. А в 2017 вони стали переможцями всеукраїнського конкурсу "Indie Fields".

INDT (фото: прес-служба)

У 2017 році група здобула перемогу премії APPS Music в номінації "Прорив року".

INDT (фото: прес-служба)

Екс-продюсер гурту Arctic Monkeys Тімм Клісбі так відгукнувся про творчість українських музикантів: "Коли натискаєш на клавішу play – відчуття того, що гравітація йде з-під ніг, приходить моментально, тому що INDT поглинули собою весь звуковий простір з їх космічними саундом, який підриває земну мезосферу".

INDT (фото: прес-служба)

Другий альбом "Palace" вийшов в 2018 році. У новій роботі INDT змінили звучання в бік психоделіки, м'якою електроніки та хіп-хопу. Грув, сонячна атмосфера і легкість сприйняття - саме так альбом описали критики і музичні журналісти, включивши його до списку 20 найкращих українських альбомів року. На релізі можна почути фіти з київської інді-рок групою Braii ("These Days") і місцевим хіп-хоп артистом Wavy Dem ("Barcelona").

INDT - PALACE (Full Album 2018)

На сингл "Barcelona" з альбому "Palace" хлопці зняли атмосферне кліп. Його режисером став барабанщик гурту Руслан Добров.

INDT - Barcelona (feat. Wavy Dem)

Данило Богданенко – учасник восьмого сезону шоу "Х-Фактор". Його наставником у проекті був Дмитро Шуров. Артист настільки надихнувся творчістю Данила, що запросив INDT стати спеціальними гостями на концерті Pianoboy у Львові під час свого всеукраїнського туру.

"Я знаю, що таке пробиватися в Україні молодим гуртам, які грають серйозну музику з світовим бекграундом. Та що там, я й сам досі такий! Пробитися до слухача в сучасному світі, де інформаційні потоки настільки численні, дуже складно. Про мене склалася думка як про жорсткого, але справедливого суддю, я не ховаю за красивою обгорткою те, що по-справжньому думаю. Але коли я бачу таких талановитих людей зі смаком в музиці, як Данило, в мене виникає велике бажання дати їм шанс, показати їх широкій концертній аудиторії. На даному етапі це головне, що я міг дати учаснику Х-фактора", - говорить Дмитро Шуров.

Богданенко Данило на шоу Х-Фактор 8

9 квітня група презентувала міні-альбом "On Cloud 9", записаний у колаборації з хіп-хоп артистами з Мельбурна, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та Києва. INDT продовжують експериментувати зі звучанням, використовуючи широкий спектр інструментів, гармоній і жанрів.

INDT - On Cloud 9 (Full Album 2019)

Раніше ми зібрали цікаві та несподівані факти про одну з найяскравіших музичних команд сучасності - групу [O].