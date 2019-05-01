Новые герои украинской музыки: 10 интересных фактов о группе INDT

INDT (фото: пресс-служба)

Самые интересные и неожиданные факты об украинской команде INDT

INDT – новые герои новой независимой музыки. Музыканты, которые дружат со школьной скамьи, и идут вместе к своей общей мечте – играть свою музыку, невзирая ни на какие границы – ни внутренние, ни географические. Критики и журналисты уже окрестили INDT одной из самых перспективных групп украинской инди-сцены. Редакция LITE знакомит читателей с группой, которая точно появится в ваших плейлиста.

INDT – группа из Киева, которая создает музыку в жанрах инди-рок / электроника / хип-хоп. Группа собрана одноклассниками в 10 классе.

INDT - Savannah Only Temple

Сегодня INDT выступают на самых больших фестивалях Украины – Atlas Weekend, Hedonism, BeLive, ГОГОЛЬFEST, Woodstock Ukraine, Virtuoso Festival, Tattoo Collection, Master Festival, Champions League finals и других. А первый концерт группы состоялся в 2012 году в клубе "Индастриал" на шестом этаже заброшенного завода на Выдубичах.

INDT (фото: пресс-служба)

В 2015 году году группа выпустила дебютный альбом "Scintilla Wave" и презентовала его в киевском клубе ATLAS, а затем и на нескольких фестивалях.

Indytronics - Scintilla Wave (Full Album)

В 2016 году INDT выиграли сразу два музыкальных конкурса - "Battles Of Students Bands" и "Irish True 'by Tullamore Dew", получив возможность выступить в Дублине. А в 2017 они стали победителями всеукраинского конкурса "Indie Fields".

INDT (фото: пресс-служба)

В 2017 году группа одержала победу премии APPS Music в номинации "Прорыв года".

INDT (фото: пресс-служба)

Экс-продюсер группы Arctic Monkeys Тимм Клисби так отозвался о творчестве украинских музыкантов: "Когда нажимаешь на клавишу play – ощущение того, что гравитация уходит из-под ног, приходит моментально, потому что INDT поглотили собой все звуковое пространство с их космическим саундом, который подрывает земную мезосферу".

INDT (фото: пресс-служба)

Второй альбом “Palace” вышел в 2018 году. В новой работе INDT изменили звучание в сторону психоделики, мягкой электроники и хип-хопа. Грув, солнечная атмосфера и легкость восприятия - именно так альбом описали критики и музыкальные журналисты, включив его в список 20 лучших украинских альбомов года. На релизе можно услышать фиты с киевской инди-рок группой Braii ("These Days") и местным хип-хоп артистом Wavy Dem ("Barcelona").

INDT - PALACE (Full Album 2018)

На сингл “Barcelona” из альбома “Palace” ребята сняли атмосферный клип. Его режиссером стал барабанщик группы Руслан Добров.

INDT - Barcelona (feat. Wavy Dem)

Данил Богданенко – участник восьмого сезона шоу "Х-Фактор". Его наставником в проекте был Дмитрий Шуров. Артист настолько вдохновился творчеством Данила, что пригласил INDT стать специальными гостями на концерте Pianoboy во Львове во время своего всеукраинского тура.

"Я знаю, что такое пробиваться в Украине молодым группам, играющим серьезную музыку с мировым бэкграундом. Да что там, я и сам до сих пор такой! Пробиться к слушателю в современном мире, где информационные потоки настолько многочисленны, очень сложно. Обо мне сложилось мнение как о жестком, но справедливом судье, я не прячу за красивой оберткой то, что по-настоящему думаю. Но когда я вижу таких талантливых людей со вкусом в музыке, как Данила, у меня возникает большое желание дать им шанс, показать их широкой концертной аудитории. На данном этапе это главное, что я мог дать участнику Х-фактора", - говорит Дмитрий Шуров.

Богданенко Данил на шоу Х-Фактор 8

9 апреля группа презентовала мини-альбом "On Cloud 9", записанный в коллаборации с хип-хоп артистами из Мельбурна, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Киева. INDT продолжают экспериментировать со звучанием, используя большой спектр инструментов, гармоний и жанров.

INDT - On Cloud 9 (Full Album 2019)

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