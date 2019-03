Поп-музика майбутнього: 10 цікавих фактів про групу [O]

Група [О] (фото: прес-служба)

Цікаві та несподівані факти про одну з найяскравіших груп сучасності

Незважаючи на перемогу групи [O] в музичній премії Jager Music Awards і визнання їх синглу "Машина" треком 2017 року на радіостанції Kiss FM, свій перший повноцінний альбом резиденти лейблу Masterskaya випустили зовсім недавно.

Разом з релізом платівки "Суперінтроверт" музиканти оголосили про дебютний сольний концерт, який пройде 17 травня в клубі ATLAS. Напередодні виступу [О] ми знайомимо вас з новими героями української поп-музики.

Альбом "Суперінтроверт"

1. Назва групи [O] походить від перших літер імен учасників українською мовою - Олі Чернишової і Сашка (Олександра) Каспрова. Музиканти намагалися вибрати коротку назву, яка всіма мовами звучить однаково. Дужки у назві та знак наголосу в логотипі за типом транскрипції – ідея вокалістки Олі.

2. Склад групи на перших етапах змінювався, але сьогодні група [O] – це Оля Чернишова (вокал, тексти), Саша Каспров (аранжування і зведення), Єгор Гавриленко (бас-гітарист, а також відповідальний за art і visual групи) і Семен Богун (барабани).

Як створювався альбом "Суперінтроверт"

3. Саша Каспров – за освітою трубач і колишній учасник груп Nothing Personal Project і Groove Jam. Оля Чернишова раніше співала у складі різних колективів, які виступають в діапазоні від року до джазу, і працювала на бек-вокалі у багатьох артистів, серед яких Джамала і Олег Скрипка. Єгор Гаврилено грав разом з групами Гапочка, Kryhitka, Асаї, Фагот і The Cancel Band. А Семен Богун – з Оркестром Дзержинського і Contrabanda Com UA.

4. Перша пісня [O] "Чую" вийшла на лейблі Rookodilla. Групу помітив засновник лейблу Ваня Клименко - менеджер групи Сальто Назад і alyona alyona, яка стала одним з головних музичних відкриттів минулого року.

Кліп "Чую"

5. Група [О] випустила 2 міні-альбоми і один повноформатний реліз: EP "Самий сок" (2017), EP "Роби любов" (2018) і альбом "Суперінтроверт" (2019). Всі три релізи групи вийшли на лейблі Івана Дорна Masterskaya.

EP "Робі Любов"

6. Фотографії для обкладинок релізів "Самий сок" і "Роби любов" були зняті на плівку Костянтином Боровським – учасником групи Агонь.

7. [О] - переможці музичної премії Jager Music Awards, яка підтримує незалежних і андеграундних артистів.

8. Пісня "Мушечки" стала найбільш ротованою на Kiss FM і отримала премію від радіостанції в категорії "Трек 2017 року".

Пісня "Мушечки"

9. Оля Чернишова – автор пісні Тіни Кароль "Шаг, шаг", яка увійшла в останній альбом співачки "Інтонації".

Пісня "Крок, крок"

10. Група виступала на фестивалях Atlas Weekend, Koktebel Jazz Festival, White Nights UA, Lviv Acoustic Fest, Wild Wild Fest (Польща), Бандерштат, Hedonism, Імпульс Фест, Wschod Kultury, Via Carpatia, Odessa Film Festival. 17 травня [О] дадуть свій перший сольний концерт у київському клубі Atlas.