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З новою зачіскою і в розкішному платті: Аніта Луценко підкорила стильним виходом

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Зірковий тренер нещодавно змінила колір волосся і дуже задоволена

Відома українська фітнес-тренер і ведуча проекту "Зважені та щасливі" Аніта Луценко нещодавно шокувала своїх шанувальників черговою зміною іміджу - не так давно вона вразила всіх, зробивши екстремально коротку стрижку під хлопчика, а тепер ще й пофарбувалася в яскраво-рожевий колір. Днями знаменитість "вигуляла" свою нову зачіску, з'явившись на світському заході.

Знімками з виходу в світ Аніта поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона відвідала вечірку від видання L'Officiel, де захопила вибором наряду - спортсменка позувала на фото в розкішній чорній напівпрозорій сукні в підлогу.

Її яскраве волосся особливо виграшно виглядає на тлі темного наряду і рожевої стіни за спиною тренера.

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Також Аніта зробила спільне фото з учасницею Танців з зірками 2019 Оленою Шоптенко.

"Щорічна red shoes party #lofficiel", - підписала кадри Луценко.

Фото: Аніта Луценко та Олена Шоптенко (instagram.com/anitasporty)

Користувачі мережі оспали Аніту компліментами, захоплюючись її зачіскою і образом загалом.

  • Краса
  • Стрижка і колір вам дуже йдуть ! Ваш найкращий спосіб!!!
  • Така яскрава, клас
  • Цей колір Pink Вам дуже личить! Така яскрава
  • Стрижка супер. А колір бомба, Аніта виглядаєте на всі
  • Ах!!! Невероятнная!!
  • Аніта, образ просто супер! Ви просто нереальна!
  • Аніта, ви чарівні
  • Просто нереал
  • Плаття шикарне
  • З цією зачіскою цей колір реально круто виглядає!!!!
  • Зачіска АГОНЬ!
  • Така ніжна і незвичайна. Дуже витончена

Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо .Аніта Луценко зізналась, чому вирішила відрізати волосся "під хлопчика".

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