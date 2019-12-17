З новою зачіскою і в розкішному платті: Аніта Луценко підкорила стильним виходом

Зірковий тренер нещодавно змінила колір волосся і дуже задоволена
Відома українська фітнес-тренер і ведуча проекту "Зважені та щасливі" Аніта Луценко нещодавно шокувала своїх шанувальників черговою зміною іміджу - не так давно вона вразила всіх, зробивши екстремально коротку стрижку під хлопчика, а тепер ще й пофарбувалася в яскраво-рожевий колір. Днями знаменитість "вигуляла" свою нову зачіску, з'явившись на світському заході.
Знімками з виходу в світ Аніта поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона відвідала вечірку від видання L'Officiel, де захопила вибором наряду - спортсменка позувала на фото в розкішній чорній напівпрозорій сукні в підлогу.
Її яскраве волосся особливо виграшно виглядає на тлі темного наряду і рожевої стіни за спиною тренера.
Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)
Також Аніта зробила спільне фото з учасницею Танців з зірками 2019 Оленою Шоптенко.
"Щорічна red shoes party #lofficiel", - підписала кадри Луценко.
Фото: Аніта Луценко та Олена Шоптенко (instagram.com/anitasporty)
Користувачі мережі оспали Аніту компліментами, захоплюючись її зачіскою і образом загалом.
Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)
Нагадаємо .Аніта Луценко зізналась, чому вирішила відрізати волосся "під хлопчика".