Нове відео "Stand up", досягнення та плани на наступний рік: АНТИТІЛА підвели підсумки 2019 року

Антитіла (фото: прес-служба групи)

Тарас Тополя: "Наш фундамент - велика ідея того, що артист - для людей і заради людей"

Гурт Антитіла презентував відеороботу на пісню "Stand up". Робота стала символічним підсумком карколомно успішного року для Антитіл. Для групи він стався насиченим, соціально активним і дуже творчим. У 2019 році відбулося багато знакових подій: Антитіла представили п'ять кліпів і альбом "Hello", який наживо почули майже вісімдесят тисяч прихильників під час стадіонного туру Україною, два Палаци Спорту, чотири стадіони та перші концерти в Європі. Соліст гурту Тарас Тополя отримав почесне звання молодіжного посла UNICEF та був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня Президентом України. Група Антитіла перші в Україні зіткнулися з патентним тролем, що присвоїв собі тональності і темпи пісень. Їм довелося відстоювати своє право вільно творити у суді і боротися на стороні всіх українських артистів.

Антитіла - Stand Up

Рік розпочався з прем’єри роботи "Вірила", яка отримала багато відзнак протягом року та завершується прем’єрою "Stand up". Пісня увійшла у шосту платівку "Hello". Її гурт презентував у квітні разом з кліпом на титульну пісню, яка дала назву альбому. Робота "Stand up" - це відео-документ історичної події для гурту Антитіла — два переповнених столичних Палаци спорту підряд. Емоційні кадри відеороботи передають атмосферу, що панує на концертах гурту.

Що стосується сім'ї, то за цей рік в сім'ї Антитіл відбулося поповнення. Музикант і директор групи Сергій Вусик став втретє батьком! Команда групи також розширилася, і сьогодні у постійному складі працює п'ятнадцять чоловік, а ТОВ "Антитіла" номіновано на звання "Компанія року - 2019" серед кращих підприємств України в категорії "Театральна та концертна діяльність".

"Все, що сталося у 2019 році - це логічний результат роботи великої команди однодумців і ще одне підтвердження того, що Антитіла на правильному шляху. Наш фундамент — велика ідея того, що артист — для людей і заради людей. Ми співаємо про життя і чесні перед нашими прихильниками у всьому, що робимо. Наші пісні допомагають і дають надію багатьом людям, і вони приходять до нас на концерти, щоб відчути дещо більше ніж мелодії, щоб доєднатися до великої спільноти вільних, освічених, натхненних людей! Вони всі — наші однодумці і це наш найбільший скарб!", - поділився враженнями Тарас Тополя.

Гурт Антитіла провела насичений 2019 рік (фото: прес-служба групи)

Що стосується року прийдешнього, то він також буде багатим на події. У січні Антитіла продовжать історію по скасуванню абсурдного патенту на ноти. Тур "Hello" у 2020 році триває та розширює географічні горизонти. Він охопить різні площадки: від театрів до стадіонів. Концерти відбудуться у понад п’ятдесяти містах України. З виступами Антитіла відвідають також концертні майданчики різних країн: Польщі, США, Канади, Чехії та інші. Список країн буде доповнюватися. Квитки вже у продажу. Готуються нові релізи пісень та кліпів. Антитілам є чим здивувати своїх прихильників у наступному році.