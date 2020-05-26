Нова кохана Остапчука висловилася про ревнощі до його колишньої дружини і дітей

Фото: Володимир Остапчук та Христина Гірник (instagram.com/vova_ostapchuk)

Христина Горняк зізналася, що Володимир познайомив її з батьками

Володимир Остапчук днями офіційно представив свою нову кохану – 33-річну Христину Горняк. Після скандального розлучення ведучий довго приховував, що у нього є дівчина, хоча журналістам вдалося вичислити її особистість. Але тепер шоумен вирішив, що настав час розсекретити свої стосунки і більше не ховатися. Так, Христина виявилася товариською людиною і на своїй сторінці в Instagram відповіла на провокаційні питання цікавих.

Так, вона зізналася, що вже познайомилася з батьками Володимира і навіть їздила до них у гості.

"Так. Ми їздили до них в Умань і дуже чекаємо вже в гості в Київ. У Вови дуже класні водії і скажу, що у Вови дуже мила з гумором мама, так що тепер зрозуміло, в кого він такий веселун", - написала вона.

Скріншот: instagram.com/kristygor

Також Христина розповіла, чи ревнує ведучого до дітей – дочки Емілії і сина Евану, адже шоумен з ними досить часто бачитись і проводить час.

"Ні! Він прекрасний батько, шалено любить своїх дітей. Для мене це показник чоловіка теж. Мої батьки розлучилися, коли мені було 4 роки, і все нові супутники (партнери) їх життя мене шалено любили і я їх. Так що у мене є хороший приклад, що так буває", - запевнила обраниця Володимира.

Скріншот: instagram.com/kristygor

Підписники не могли обійти стороною питання про колишню дружину ведучого – Олену Войченко, і поцікавилися, чи не виникає у Христини ревнощів до неї і не боїться дівчина, що Володимир може її залишити так, як це сталося з екс-дружиною.

"В нашій парі немає одружених і заміжніх, а також приводів для ревнощів", - стримано прокоментувала нова кохана Володимира.

"Люди сходиться і розходиться – це життя! Але давайте з приводу себе поясню, я з тих жінок, які не вважають, що коли все ідеально і міцна сім'я, то хто-то кого-то може кинути, або "увести" з сім'ї і так далі. Та я з тих жінок, які не мають токсичного страх бути покинутими. Може тому, що впевнена в собі, а може, тому, що вважаю, що навіть якщо люди розходиться, то це не кінець світу, а може тому, що вмію заробляти сама кошти, багато чому..." - пояснила Христина.

Скріншот: instagram.com/kristygor

Вона зізналася, що відчула легкість, коли пара публічно розсекретила свої стосунки і привселюдно вперше у програмі "Світське життя" розповіла Каті Осадчій історію свого роману.

"Скажу чесно, мені не сильно було і в тягар, коли ми приховували наші стосунки, але однозначно, так простіше і вже настав час!" - вважає Христина.

Раніше Володимир Остапчука розповів, чому не поспішає знайомити нову обраницю з дітьми.

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Автор: Аня Бойчук