Новая возлюбленная Остапчука высказалась о ревности к его бывшей жене и детям

Фото: Владимир Остапчук и Кристина Горняк (instagram.com/vova_ostapchuk)

Кристина Горняк призналась, что Владимир познакомил ее с родителями

Владимир Остапчук на днях официально представил свою новую возлюбленную – 33-летнюю Кристину Горняк. После скандального развода ведущий долго скрывал, что у него есть девушка, хотя журналистам удалось вычислить ее личность. Но теперь шоумен посчитал, что пришло время рассекретить свои отношения и больше не прятаться. Так, Кристина оказалась общительным человеком и на своей страничке в Instagram ответила на провокационные вопросы любопытных.

Так, она призналась, что уже познакомилась с родителями Владимира и даже ездила к ним в гости.

"Да. Мы ездили к ним в Умань и очень ждем уже в гости в Киев. У Вовы очень классные одители и скажу, что у Вовы очень милая с юмором мама, так что теперь понятно, в кого он такой веселун", - написала она.

Скриншот: instagram.com/kristygor

Также Кристина рассказала, ревнует ли ведущего к детям – дочери Эмилии и сыну Эвану, ведь шоумен с ними довольно часто видиться и проводит время.

"Нет! Он прекрасный отец, безумно любит своих детей. Для меня это показатель мужчины тоже. Мои родители развелись, когда мне было 4 года, и все новые спутники (партнеры) их жизни меня безумно любили и я их. Так что у меня есть хороший пример, что так бывает", - заверила избранница Владимира.

Скриншот: instagram.com/kristygor

Подписчики не могли обойти стороной и вопрос о бывшей жене ведущего – Елене Войченко, и поинтересовались не возникает ли у Кристины ревности к ней и не боится ли девушка, что Владимир может ее оставить так, как это произошло с экс-супругой.

"В нашей паре нет женатых и замужних, а также поводов для ревности", - сдержанно прокомментировала новая возлюбленная Владимира.

"Люди сходится и расходится – это жизнь! Но давайте по поводу себя объясню, я из тех женщин, которые не считают, что когда все идеально и крепкая семья, то кто-то кого-то может бросить, или "увести" из семьи и так дальше. Да я из тех женщин, которые не имеют токсичного страха быть покинутыми. Может потому, что уверена в себе, а может потому, что считаю, что даже если люди расходится, то это не конец света, а может потому, что умею зарабатывать сама средства, много почему..." - пояснила Кристина.

Скриншот: instagram.com/kristygor

Она призналась, что испытала легкость, когда пара публично призналась в своих отношениях и во всеуслышание впервые в программе "Светская жизнь" рассказала Кате Осадчей историю своего романа.

"Скажу честно, мне не сильно было и в тягость, когда мы скрывали наши отношения, но однозначно, так проще и уже пришло время!" - считает Кристина.

Ранее Владимир Остапчука рассказал, почему не спешит знакомить новую избранницу с детьми.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Аня Бойчук