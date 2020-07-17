Нова пара? У мережі обговорюють романтичні стосунки Кайі Гербер і Кара Делевінь

Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)

Дівчата ведуть себе не як подруги

Кайя Гербер і Кара Делевінь – дві популярні моделі, які відомі не тільки роботами у кращих майстрів фешн-індустрії, але і бурхливими романами. Так, Кара нещодавно розійшлася з актрисою Ешлі Бенсон. А Кайя тільки відійшла від розриву з коміком Пітом Девідсоном. Тепер дівчата, здається, вирішили спробувати побудувати щастя удвох.

Кара обожнює мітинги (фото: instagram.com/caradelevingne)

Так, на одній з нещодавніх акцій Black Lives Matter, які тривають в Лос-Анджелесі, моделі з'явилися разом. При цьому дівчата вели себе не просто як подруги – вони ніжно обіймалися, трималися за руки і не відходили одне від одного ні на крок.

У мережі піднявся справжній галас – шанувальники обох манекенниць не можуть повірити в такий поворот подій. Якщо у Кари до цього останні роки були тільки дівчата, то Кайя ніколи не говорила про свою бісексуальність. Багато фанатів чекають, поки самі моделі прокоментують ситуацію – поки що, правда, дівчата не поспішають це робити. Не менш інтересу викликає і реакція знаменитої мами Кайі Гербер – культової моделі Сінді Кроуфорд.

Дівчат підозрюють в романтичних стосунках (фото: instagram)

Справа в тому, що турботлива мама завжди намагається скерувати доньку, навіть в питаннях особистого характеру. Так, за чутками, вона була проти відносин дочки з актором Пітом Дэвидмоном. Як відомо, хлопець страждає від депресій і навіть намагався покінчити життя самогубством. Чез складний характер молодого хлопця, за чутками, і пара вирушила розійтися.