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Шкарпетки з босоніжками: Настя Каменських здивувала літнім аутфітом

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Києва, П'ятниця 25 червня 2021 09:37
Шкарпетки з босоніжками: Настя Каменських здивувала літнім аутфітом Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Настя Каменських останнім часом дивує своїх шанувальників. Нещодавно співачка спантеличила фанатів розміром ноги на знімку в бікіні, а на новому фото продемонструвала несподіваний літній стиль.

Свій стильний лук артистка показала на знімку в Instagram.

Так, Настя зображена на вулиці на тлі зелених заростей в білій сукні-халаті в дрібний квітковий принт. В якості взуття вона вибрала чорні босоніжки, під які одягла бежеві шкарпетки, і завершила образ чорною сумкою. Зірка вперла руку в бік і грайливо висунула язик.

Що ж, дизайнери і стилісти запевняють, що шкарпетки під відкрите взуття - тренд весни-літа 2021, так що Каменських явно слідує за модними тенденціями.

Шкарпетки з босоніжками: Настя Каменських здивувала літнім аутфітом

У підписі до публікації співачка запросила всіх на свій концерт у Києві 1 липня.

Шкарпетки з босоніжками: Настя Каменських здивувала літнім аутфітом

Настя Каменських похвалилася трендовим літнім образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловери оцінили просунутий наряд Насті і не стали скупитися на компліменти.

  • Красоточка, така справжня
  • Які шкарпеточки
  • Красуня
  • Чарівні шкарпетки
  • Неймовірна красуня, дуже гарне чорне довге кучеряве волосся, круто
  • Чарівна, енергійна і дуже мила! тисяча лайків
  • Такі шкарпетки красиві
  • Гарненька
  • Яскрава, як сонечко
  • Шкарпетки агонь!
  • Класний язик
  • Могла б і насочки не одягати

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зізналася, що її дратує у чоловікові Потапі.

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