"Ноги від вух": стильна Надя Дорофєєва розбурхала загадковою заявою

Співачка показала фото в трендовій куртці-шкірянці

Популярная певица и участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева, которой муж, телеведущий и блогер Владимир Дантес посвятил трогательные признания, показала стильное фото в Instagram и заинтересовала поклонников заявлением о загадочной локации новой съемки.

Артистка позирует в черных лосинах, трендовых кроссовках, толстовке oversize и кожаной куртке- косухе с иероглифами от бренда SCRIPT.

"Ой, где мы сейчас снимаемся... Скоро все узнаете", - заинтриговала она поклонников заявлением.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики стали писать свои предположения, пытаясь угадать, куда же "занесло" артистку в этот раз. Многие посчитали, что кадр сделан в перерыве между съемками нового клипа. Особо внимательные даже отметили, что певица выглядит загоревшей. Также поклонники не упустили возможность похвалить стильный вид Нади.

"Крутая", "Ноги от ушей", "Ты точно на стиле", "Красивая", "Ты такая загорелая!", "Стильненькая", "Какой крутой образ", "Самая топовая", "У тебя всегда такие крутые образы", "Надя. Очень стильная и красивая!", "Ты клевая", - писали своей любимице комментаторы.

В "сториз" звезда также показала фото со стороны спины, на котором она идет вдоль фуры с реквизитом, которые обычно задействованы во время съемочного процесса.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что Надя Дорофеева назвала топ любимых книг, которые изменили ее взгляды на жизнь.

К слову, Надя Дорофеева показала, как можно модно одеться, потратив не более 1000 грн на обновки.