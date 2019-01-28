"Ноги не слухаються": Регіна Тодоренко поскаржилася на проблеми зі схудненням

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча розповіла, скільки кіло встигла скинути після пологів

Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка ділиться подробицями своєї вагітності з шанувальниками, даючи їм рекомендації і поради, зараз дуже зайнята схудненням до літа. Молода мама встигла піти в тренажерний зал, а зараз вирушила ще і на танц-клас, про що повідомила в Instagram.

На фото зірка Орла и решки застигла біля дзеркала в балетній позиції. Регіна зізналася, що заняття даються їй вкрай непросто, адже вже на третій день після пологів вона практикувала йогу. Мета Тодоренко – позбутися п'яти кілограм, адже їй вже вдалося позбутися від 15-ти.

"Нарешті вирвалася потанцювати. Ноги взагалі мене не слухаються. Це після чи пологів якісь затиски, чи я просто запливла жиром через тонни з'їдених круасанів за час вагітності. Здавалося б, на 3-й день після пологів у палаті я займалася йогою, а тут на балеті навіть ногу від паркету складно відірвати. У мене челленж - треба скинути ще зрадницькі 5 кг. Примітка: за вагітність я набрала 18 кг, вже скинула 15, ще 5 потрібно скинути для повного комфорту і заспокоєння душі. Поїхали", - написала оптимістично налаштована Регіна.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники Тодоренко почали захоплюватися її працездатністю і цікавитися, як їй вдалося так швидко схуднути і прийти у форму, а також розповідати, як використовують викроєний час на себе і чим краще займатися у вільну від материнських турбот хвилинку.

"Яка ви розумниця!", "Розумниця", "Працюй, дитинко!", "Регіна, така молодець. Приголомшливо... Продовжуй в тому ж дусі, дуже цікаво читати і дивитися", "Регіна, ти велика розумниця! Дуже цікава дівчина, хочеться стежити за тобою і щось брати для себе замітки!", "Обожнюю Регіну, така чудова... На мою донечку схожа зовні", - зізнавалися коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко повідомила шанувальникам радісну новину – вона повернулася до зйомок своєї передачі "П'ятниця з Регіною" і готова знову радувати шанувальників інтерв'ю з цікавими гостями.

Відео: РБК-Україна