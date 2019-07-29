"Ноги – отпад": Лобода вбила наповал довжиною своїх ніг в ультракоротких шортах

Світлана Лобода дуже часто показує шанувальникам свої ультрастильні і оригінальні образи. Слід зазначити, що скандальна українська виконавиця – також володарка тонкого почуття стилю. І дуже часто Лобода вибирає досить сміливі та неординарні образи, або ж окремі елементи гардеробу.

Так, під час закриття міжнародного музичного фестивалю "Жара" в Баку (проходив з 25 по 28 липня) Лобода показала шанувальникам один з таких – дуже яскравих образів. До речі, Світлана Лобода так і не з'явилася на червоній доріжці закриття фестивалю! Шанувальникам Світлани пощастило більше, адже вона вийшла на сцену фестивалю "Жара" та виконала декілька своїх хітів.

"Ось вже який рік у нас є традиція зустрічатися саме в цей час, тут, на цій сцені. Веселіться, відпочивайте, сьогодні все тільки для вас", - звернулася до глядачів зі сцени Лобода.

А ось на своїй instagram-сторінці Лобода все ж показала образ – хоч і не сценічний, але не менш яскравий.

Так, між репетиціями співачка сяяла в повсякденному практичному образі. На фото співачка позує в ультра коротких спортивних шортах болотного кольору, які демонструють довгі ніжки своєї власниці.

Довершує образ короткий чорний топ, недбало накинута на плечі смугаста сорочка. А також дуже масивні білі кросівки, які залишаються все ще актуальні і в цьому році. Ще один оригінальний аксесуар – червона кепка-шапка, яка прикриває не тільки голову, але і шию від палючого сонця. З аксесуарів – вузькі сонцезахисні окуляри.

"Мені подобається як дихається тут", - підписала фото Лобода.

Стильна Світлана Лобода в Баку (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Також Світлана опублікувала фото з Бічолла (Анзор Тетрадзе) – грузинський модельєр, а також близький друг Світлани.

Світлана Лобода і Бічолла (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники співачки також поспішили залишити свої коментарі під її новим фото:

"Червона Шапочка, де-то твій Сірий Вовк?"

"Запалили ви на спеці звичайно... Просто вогонь"

"Ноги Однак"

"Незрівнянна"

"Була пісня про #твоиглаза, а може і про ноги знімемо? Вони у вас отпад"

"Ніжки точно дихають))"

"Як я обожнюю цю фігуру!"

"Ноги довжелезні!!! Респект Фотографу"

Скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, раніше Лобода з донькою влаштували фотосесію в купальниках на яхті. Співачка розслабляється з Євою під час морської прогулянки.

Також Світлана зворушила мережу ніжним фото з донькою з концерту. Дівчинка назвала себе самим головним шанувальників своєї зіркової мами.