Ноги мрії: Єва Лонгорія захопила досконалим тілом в яскравому купальнику

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса згадує свою відпустку

Єва Лонгорія – справжня ікона стилю, яка останнім часом буквально засипала мережу яскравими образами. Не менше на її сторінці і спокусливих пляжних знімків з недавньої відпустки. 44-річна зірка вирушила святкувати Новий рік до океану, прихопивши улюбленого сина Сантьяго, а також кількох подруг.

Єва у відпустці зробила масу фото (фото: instagram.com/evalongoria)

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І хоча Єва пробула там недовго, вже через кілька днів повернувшись і пірнувши з головою у роботу, але спогади про втечу в літо її точно не відпускають. Так, зірка опублікувала новий знімок, на якому позує в яскравому купальнику, крислатому капелюшку і сонцезахисних окулярах. «Вже пора перестати викладати знімки з відпустки?», – написала Лонгорія під життєрадісним кадром біля басейну. На фото вона повною мірою продемонструвала свої стрункі довгі ноги, тонку талію і підкачані руки.

Ноги Єви завжди збирають безліч компліментів (фото: instagram.com/evalongoria)

«Ти прекрасна», «чудова», «неймовірна», – пишуть їй компліменти шанувальники. До речі, у відпустку Єва брала кілька купальників. Один з них – білий з брошкою. Ця модель, по всьому, особливо сподобалася знаменитості, так як кадрів в ньому максимальна кількість.

Нагадаємо, днями Єва показала, як вдало обіграти її улюблений принт – зміїний. У зірки є кілька суконь такого забарвлення. І всі від її улюбленої подруги Вікторії Бекхем. Вона поєднує їх з чорними аксесуарами. А коли хоче виділитися, підбирає більш яскраві речі. Приміром, один з найбільш вдалих виходів – в туфлях і з клатчем відтінку фуксія. Більш ніж стильно!