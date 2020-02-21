Ох вже ці ноги! 54-річна Сінді Кроуфорд захопила стрункою фігурою на відео в честь дня народження

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Зірка підкорила мережу красою і добротою

Сінді Кроуфорд вирішила відзначити своє 54-річчя оригінально. Культова модель та просто красуня придумала незвичайний спосіб привітати її і принести користь людству. Так, вона влаштувала благодійну акцію: всі бажаючі можуть замість букетів і подарунків просто пожертвувати в спеціальний фонд Charity Water. З його допомогою зірка прагне забезпечити всіх потребуючих в чистій воді.

Сінді оригінально відзначила день народження (відео: instagram.com/cindycrawford)

"Сьогодні я відзначаю 54 роки з @charitywater. Чиста вода може і повинна бути більш доступною для тих, хто її потребує... Навіть невелика пожертва може мати велике значення. Посилання в моїй біографії! Дякую за любов до дня народження і за те, що прийняли участь в акції заздалегідь", – написала зірка під роликом.

Але не тільки доброта зворушила серця фоловерів Сінді. Не менше уваги привернула струнка фігура зірки. У короткому ролику Кроуфорд в який раз блиснула своїм досконалим тілом і довгими стрункими ногами. 54-річна красуня в білому купальнику і накинутій зверху кофті спускається до моря. По дорозі вона робить легкий стрибок, завороживши своєю грацією і плавністю рухів. У відповідь на Сінді посипалися компліменти, зізнання в любові і привітання.

Зірку все одно засипали подарунками і квітами (фото: сториз instagram.com/cindycrawford)

На сайті зірка постаралася детальніше викласти свою місію. "Привіт всім! Ласкаво просимо на мою благодійну сторінку. 20-го лютого я буду святкувати свій 54-річний день народження, і цього року я теж хочу зробити чисту воду доступною для тих, хто її потребує... Хвороби через брудну воду вбивають більше людей щороку, ніж всі форми насильства, включаючи війни. І 43% цих смертей становлять діти у віці до п'яти років.

Мало того, що брудна вода вбиває, але вона краде час у жінок і дівчаток, багато з яких проводять години кожен день в пошуках води замість того, щоб ходити в школу, заробляти гроші або проводити час зі своїми сім'ями. Ми можемо змінити це!

100% грошей, які ми збираємо, підуть безпосередньо на створення стійких проектів у сфері водопостачання для нужденних людей. І коли вони будуть завершені, фонд поділиться фотографіями і GPS-координатами, щоб ми могли точно бачити спільноти, яким ми допомогли. Щоб принести чисту воду одній людині, потрібно всього 40 доларів, і цей подарунок може надати потрібний вплив. Все, що ви можете дати, допоможе! Велике спасибі, Сінді".