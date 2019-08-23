"Німфа морів": Сніжана Бабкіна вразила фігурою після пологів

Всього два місяці тому український музикант Сергій Бабкін і його дружина Сніжана стали батьками в третій раз - у них народився синочок Єлисей. Подружжя вирішили, що вони цілком заслужили відпустку, і вирушили на Сардинію разом з дітьми, включаючи новонародженого малюка. Раніше Сніжана розповіла, як пройшов переліт з дитиною і поділилася корисними порадами.

Артисти в захваті від краси і неймовірно бірюзової води італійського курорту і з задоволенням діляться в мережі барвистими знімками. Так, Бабкіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram ефектне фото, на якому вона зображена на носі яхти в цілісному чорному купальнику. Варто відзначити, що мама трьох дітей знаходиться в прекрасній формі всього через два місяці після пологів!

"50 відтінків мого улюбленого", - прокоментувала Сніжана.

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Підписники залишили безліч теплих відгуків, захоплюючись красою і фігурою Бабкіної, а також приголомшливим морським видом.

Колір води і справді неймовірний! Синій оксамит

Сніжана, ви завжди така природна. Не втрачайте цієї якості

Красуня

Ви дивно прекрасні! І Ви в прекрасній формі

Яка красуня, і хіба скажеш, що породила вже трьох дітей?

Німфа морів!

Божественна рапсодія!

Про, Mamma Mia!!! Яка блакить!!! Море просто захоплення!!! І красуня в чорному купальнику теж!!!

Яка гарна

Сніжана, Ви як афродіта

Здається, вже повернулася у форму?

Божественна жінка

Скріншот коментарів (instagram.com/snezhana_babkina)

До речі, раніше Сніжана показала ще кілька яскравих кадрів - приміром, романтичне фото поцілунку з чоловіком прямо в бірюзовій воді, а також знімок з малюком Єлисеєм.

Фото: Сніжана і Сергій Бабині (instagram.com/snezhana_babkina)

Варто відзначити, що перші кадри зоряного відпочинку на Сардинії музикант Сергій Бабкін вже опублікував у своєму профілі. Фото такі яскраві, що виглядають, як вітальна листівка, а також прихильниці творчості Сергія зазначили, що у нього непоганий прес на пляжних знімках.

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