"Німфа морів": Сніжана Бабкіна вразила фігурою після пологів

Разом з новонародженим сином сімейство відпочиває в Італії
Всього два місяці тому український музикант Сергій Бабкін і його дружина Сніжана стали батьками в третій раз - у них народився синочок Єлисей. Подружжя вирішили, що вони цілком заслужили відпустку, і вирушили на Сардинію разом з дітьми, включаючи новонародженого малюка. Раніше Сніжана розповіла, як пройшов переліт з дитиною і поділилася корисними порадами.
Артисти в захваті від краси і неймовірно бірюзової води італійського курорту і з задоволенням діляться в мережі барвистими знімками. Так, Бабкіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram ефектне фото, на якому вона зображена на носі яхти в цілісному чорному купальнику. Варто відзначити, що мама трьох дітей знаходиться в прекрасній формі всього через два місяці після пологів!
"50 відтінків мого улюбленого", - прокоментувала Сніжана.
Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)
Підписники залишили безліч теплих відгуків, захоплюючись красою і фігурою Бабкіної, а також приголомшливим морським видом.
Скріншот коментарів (instagram.com/snezhana_babkina)
До речі, раніше Сніжана показала ще кілька яскравих кадрів - приміром, романтичне фото поцілунку з чоловіком прямо в бірюзовій воді, а також знімок з малюком Єлисеєм.
Фото: Сніжана і Сергій Бабині (instagram.com/snezhana_babkina)
Варто відзначити, що перші кадри зоряного відпочинку на Сардинії музикант Сергій Бабкін вже опублікував у своєму профілі. Фото такі яскраві, що виглядають, як вітальна листівка, а також прихильниці творчості Сергія зазначили, що у нього непоганий прес на пляжних знімках.
Читайте також, як Сергій Бабкін розчулив мережу "музичним" вечором з синочком.