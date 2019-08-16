ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Любов з першого погляду": засмаглий Сергій Бабкін похвалився італійськими канікулами

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.08.2019 - 16:31
"Любов з першого погляду": засмаглий Сергій Бабкін похвалився італійськими канікулами
Фото: Сергій Бабкін з дітьми (instagram.com/babkin_officia)

Виконавець полетів на відпочинок з усією сім'єю

Сергій Бабкін віддає перевагу сімейному відпочиноку, саме для такого вояжу він зібрав всю свою величезну сім'ю – дружину Сніжану і трьох дітей (а також і малюка Єлисея) і відправився на комфортний європейський курорт.
Співак вже встиг опублікувати кадри з бірюзовою водою узбережжя Сардинії в своїх сториз, тепер прийшла черга основного профілю, в якому він розмістив своє щасливе фото, на якому вже помітний легкий загар.

&quot;Любов з першого погляду&quot;: засмаглий Сергій Бабкін похвалився італійськими канікулами

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_officia)

"Красиве місце! Ніби листівка! Вперше тут. Любов з першого погляду", - підписав він кадр.

Фанати співака відразу ж дали відповідь Сергію, що він виглядає чудово і побажали гарного відпочинку.

  • Хочеться побачити саме місце
  • Ось воно щастя!!! Просте людське щастя!!! Дивлячись на такі фото мимоволі посміхаєшся, хочеться радіти ,тому що ЩАСТЯ Є!
  • Річард Гір
  • Ну ще б пак, це ж Італія
  • Яке море чисте! Гарного Вам відпочинку та незабутніх вражень!
  • Оч красиве море
  • Beauty! Прекрасного відпочинку!
  • Молодці! Гарного Вам відпочинку! Діткам зарядитися здоров'ям на весь рік. А Вам нових творчих натхнень після таких щасливих подорожей.
  • Так в Італії круто, і навіть дуже

&quot;Любов з першого погляду&quot;: засмаглий Сергій Бабкін похвалився італійськими канікулами&quot;Любов з першого погляду&quot;: засмаглий Сергій Бабкін похвалився італійськими канікулами

Фото: (instagram.com/babkin_officia)

А дружина Сергія Сніжана Бабкіна в своєму профілі поділилася шматочком пляжу, на якому відпочиває велике сімейство.

&quot;Любов з першого погляду&quot;: засмаглий Сергій Бабкін похвалився італійськими канікулами

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Нагадаємо, що раніше Бабинкі поділилися зворушливими фото з особистого архіву.

Крім того, Сергій Бабкін, який любить дивувати своїх шанувальників перевтілився у відому артистку-однофамилицю.

А ще останнім часом в сім'ї Бабкіних не обходитися без зворушливих фото малюка Єлисея зі своїм зоряним батьком.

Ідеальний батько: Сергій Бабкін зворушив мережу "музичним" вечором з синочком Сергій Бабкін розчулив турботою про новонародженого сина
Новини України Сергій БабкінСнежана Бабкина
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся