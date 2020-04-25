Ніхто не має права: Сєдокова присоромила Тодоренко за слова про домашнє насильство

Популярна телеведуча і дружина російського співака Влада Топалова Регіна Тодоренко стала героїнею гучного скандалу через свої висловлювання на тему домашнього насильства, які обурили дуже багатьох. По суті ведуча виправдала насильство в сім'ї і заявила, що жертви винні в цьому самі. Пізніше телезірка поспішила сказати, що її не так зрозуміли і записала відеозвернення з вибаченнями. На гучну історію відреагувала і співачка Анна Сєдокова, яка засудила Регіну і відверто розповіла свою власну історію.

Екс-"ВІА Гра" опублікувала в Instagram пронизливий портрет в червоних тонах, на якому вона серйозно дивиться в об'єктив. Артистка емоційно заявила, що Тодоренко не права і ніхто не має права виправдовувати насильство.

За словами Сєдокової, вона бачила багато прикладів насильства над дітьми в дитинстві, а пізніше зіткнулася з цим в своїй родині - і знайшла в собі сили піти від тирана.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Те, що я почула вчора від Регіни, дуже погано і неправильно. Ніхто не має права виправдовувати насильство в сім'ї. Мама виховувала нас одна. Тато кинув нас, і мені від нього не діставалося, адже його не було. А мама була типовою розведеною жінкою з двома дітьми, відсутністю грошей і великою драмою. Але я була щаслива, тому що мене вдома не били. Так, як бив своїх дівчаток сусід зверху і інший сусід двох дочок поверхом нижче. Я через стіни чула крики і дитячий плач, але вони так і продовжували жити. Можливо, тому що гірше цього було для них одне — стати моєю мамою. Залишитися без мужика. Залишитися одній.

Минуло 30 років, і в нашому суспільстві мало що змінилося. Ми досі судимо про успішність жінки за наявності у неї чоловіка. Я знаю, не ми з вами. Але рекламодавці і великі компанії — так. Їм усім потрібна солодка картинка, мила пара, обручки на руках; дитина, що грає на трьох музичних інструментах. Про що ми з вами говоримо, якщо навіть зараз мене кожен день засуджують за те, що я в 21 зробила вибір і пішла від чоловіка-абьюзера? Пішла від того, хто принижував мене. Мене зупиняла навіть власна мама", - поділилася співачка.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

37-річна Анна Сєдокова була двічі одружена, вона виховує трьох дітей від різних чоловіків. Зараз артистка зустрічається з 27-річним баскетболістом Янісом Тиммою. Виконавиця заявила, що вона мріє зламати стереотипи про те, що жінка обов'язково повинна бути у шлюбі або у стосунках із чоловіком.

"І от протягом 15 років мені тикають в обличчя те, що я незаміжня і що я розлучалася. Як мене називають? Думаю, ви і самі прекрасно знаєте, читали. Так це я . Як там кажуть, «багата і успішна». Ми (жінки, суспільство, преса) повинні припинити судити про спроможність жінки з того, чи є у неї чоловік чи ні. Заміжня вона чи ні. Є у неї діти в 35 чи ні. Жінка, як і чоловік, — це особистість! І не повірите, бути щасливою без чоловіка (плохонького, п'є, б'є, але хоч якогось) теж можна. Я б дуже хотіла бачити в рекламних компаніях і на обкладинках журналів більше жінок, які самостійно побудували бізнеси; щасливих матерів-одиначок без виносів «Я мрію одного разу зустріти його». Я дуже хочу, щоб в нашому суспільстві стало нормою приймати і підтримувати жінку такою, яка вона є", - вважає Седокова.

Фото: Анна Седокова і Яніс Тімма (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова збентежила "метаморфозами" із зовнішністю на карантині.