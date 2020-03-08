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Нікому нічого не винні: Маша Єфросиніна сколихнула мережу потужною промовою

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.03.2020 - 20:12
Нікому нічого не винні: Маша Єфросиніна сколихнула мережу потужною промовою
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча нагадала жінкам про їх права

Маша Єфросиніна, яка нещодавно показала свій лякаючий "пунктик" на відео, нагадала всім жінкам про виникнення дня 8 березня як дня захисту прав жінок. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Популярна телеведуча зазначила, що сьогодні жінки приймають привітання звідусіль, і це, як мінімум, дуже приємно. Також їй сподобалося, що навколо всі посміхаються.

Нікому нічого не винні: Маша Єфросиніна сколихнула мережу потужною промовою

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Але я хочу скористатися справжньою причиною виникнення дня Восьмого Березня, як дня захисту прав Жінок, і ще раз нагадати вам про найважливіше у вашому житті - про вас:

  • ніхто не має права говорити вам, як виглядати;
  • нікому не давався дозвіл вказувати вам отримувати освіту;
  • жодній людині в цьому світі не дано право примушувати вас мати дітей і диктувати скільки;
  • ніхто не повинен залишитися безкарним, якщо образив вас фізично: помацав в транспорті, штовхнув або вдарив;
  • немає пояснення тому, що у вас викрадають дітей;
  • немає виправдання того, що вам пропонують зарплату менше, ніж чоловікові на цю ж посаду;
  • у вас ще немає підстав думати, що ви "погана мати", якщо ви любите свою дитину і хочете їй щасливого життя;
  • немає у вас причин перебувати поруч з тими, з ким вам погано!

Тому що ви нічого нікому не винні! Ви повинні тільки собі – бути щасливою!!!" – зазначила Єфросиніна

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками дієвої антистрес-схемою.

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