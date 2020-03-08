Никому ничего не должны: Маша Ефросинина всколыхнула сеть мощной речью

Телеведущая напомнила женщинам об их правах
Маша Ефросинина, которая недавно показала свой пугающий "пунктик" на видео, напомнила всем женщинам о возникновении дня 8 марта, как дня защиты прав женщин. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Популярная телеведущая отметила, что сегодня женщины принимают отовсюду поздравления, и это, как минимум, очень приятно. Также ей понравилось, что вокруг все улыбаются.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Но я хочу воспользоваться подлинной причиной возникновения дня Восьмого Марта, как дня защиты прав Женщин, и ещё раз напомнить вам о самом важном в вашей жизни - о вас:
Потому что вы ничего никому не должны! Вы должны только себе – быть счастливой!!!" – отметила Ефросинина.
Напомним, что Маша Ефросинина поделилась с поклонниками действенной антистресс-схемой.