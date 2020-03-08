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Никому ничего не должны: Маша Ефросинина всколыхнула сеть мощной речью

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.03.2020 - 20:12
Никому ничего не должны: Маша Ефросинина всколыхнула сеть мощной речью
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая напомнила женщинам об их правах

Маша Ефросинина, которая недавно показала свой пугающий "пунктик" на видео, напомнила всем женщинам о возникновении дня 8 марта, как дня защиты прав женщин. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Популярная телеведущая отметила, что сегодня женщины принимают отовсюду поздравления, и это, как минимум, очень приятно. Также ей понравилось, что вокруг все улыбаются.

Никому ничего не должны: Маша Ефросинина всколыхнула сеть мощной речью

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Но я хочу воспользоваться подлинной причиной возникновения дня Восьмого Марта, как дня защиты прав Женщин, и ещё раз напомнить вам о самом важном в вашей жизни - о вас:

  • никто не имеет права говорить вам, как выглядеть;
  • никому не давалось разрешение указывать вам получать ли образование;
  • ни одному человеку в этом мире не дано право принуждать вас иметь детей и диктовать сколько;
  • никто не должен остаться безнаказанным, если оскорбил вас физически: общупал в транспорте, толкнул или ударил;
  • нет объяснения тому, что у вас похищают детей;
  • нет оправдания тому, что вам предлагают зарплату меньше, чем мужчине на эту же должность;
  • нет у вас оснований думать, что вы "плохая мать", если вы любите своего ребёнка и желаете ему счастливой жизни;
  • нет у вас причин находиться рядом с теми, с кем вам плохо!

Потому что вы ничего никому не должны! Вы должны только себе – быть счастливой!!!" – отметила Ефросинина.

Напомним, что Маша Ефросинина поделилась с поклонниками действенной антистресс-схемой.

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