Різдво на пляжі: Катя Осадча в купальнику похвалилася райським відпочинком

Осадча наголосила, що вона "у раю"
Схоже, що Катя Осадча та Юрій Горбунов зустрінуть Різдво 2020 в Туреччині. Хоча Новий рік родина зустріла вдома біля каміна. До речі, тоді вперше за довгий час Осадча показала одразу двох своїх синів з різницею у віці 14 років - Ілля від попереднього шлюбу і Ваня від Горбунова... В теплу країну зіркова пара телеведучих прилетіла буквально на днях. І вже поспішила похвалитися першим "фото - і відео-уловом".
Як зазвичай, найбільш активна в мережі саме Осадча. Незмінна ведуча програми "Світське життя" встигла опублікувати серію відео з лазурного берега. Катерина зняла пляж з чистим жовтим піском, блакитне море. Вдалині видно зелені пагорби. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".
Катя Осадча та Юрій Горбунов похвалилися початком райського відпочинку в Туреччині
Також телеведуча опублікувала фото, на якому обіймає Горбунова. При цьому на Осадчій - взагалі ні краплі макіяжу! В який раз потрібно підкреслити, що 36-річна ведуча "Світського життя" виглядає дуже молодо і свіжо! І відпочинок піде їй тільки на користь.
Осадча та Горбунов в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)
До речі, поки що Осадча та Горбунов не уточнюють, в яке ж саме місто прилетіли. Ведуча лише опублікувала фото, зроблене ще на борту літака.
Цікаво, що саме з будівлі аеропорту також зробив більшість своїх перших фото Горбунов.
"Коли завжди хтось на голові", - пописав він один з кумедних знімків, на якому позує "з крилами".
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
Нагадаємо, раніше щасливі Осадча та Горбунов влаштували романтику в новорічну ніч.