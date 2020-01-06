Різдво на пляжі: Катя Осадча в купальнику похвалилася райським відпочинком

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Осадча наголосила, що вона "у раю"

Схоже, що Катя Осадча та Юрій Горбунов зустрінуть Різдво 2020 в Туреччині. Хоча Новий рік родина зустріла вдома біля каміна. До речі, тоді вперше за довгий час Осадча показала одразу двох своїх синів з різницею у віці 14 років - Ілля від попереднього шлюбу і Ваня від Горбунова... В теплу країну зіркова пара телеведучих прилетіла буквально на днях. І вже поспішила похвалитися першим "фото - і відео-уловом".

Як зазвичай, найбільш активна в мережі саме Осадча. Незмінна ведуча програми "Світське життя" встигла опублікувати серію відео з лазурного берега. Катерина зняла пляж з чистим жовтим піском, блакитне море. Вдалині видно зелені пагорби. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Катя Осадча та Юрій Горбунов похвалилися початком райського відпочинку в Туреччині

Також телеведуча опублікувала фото, на якому обіймає Горбунова. При цьому на Осадчій - взагалі ні краплі макіяжу! В який раз потрібно підкреслити, що 36-річна ведуча "Світського життя" виглядає дуже молодо і свіжо! І відпочинок піде їй тільки на користь.

Осадча та Горбунов в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

До речі, поки що Осадча та Горбунов не уточнюють, в яке ж саме місто прилетіли. Ведуча лише опублікувала фото, зроблене ще на борту літака.

“Попереду відпустка, і що ми знову обрали новий для себе напрям, а ще нарешті побуваємо у новому стамбульському аеропорті. Я ніколи в житті не була в аеропорті, де ще пахне фарбою, на стільки він новий (дивіться сторіс :) тож тепер пересадка в Стамбулі, це окрема подорож, тому що двох годин мало, щоб обійти крамниці, побувати в найбільшому в світі лаунжі та заблукати в величезному дьюті фрі. Щоразу дивлюся на табло у Стамбулі і розумію, що світ величезний і стільки цікавого треба встигнути побачити. А поки ми летимо на зустріч пригодам", - пише Осадча.

Цікаво, що саме з будівлі аеропорту також зробив більшість своїх перших фото Горбунов.

"Коли завжди хтось на голові", - пописав він один з кумедних знімків, на якому позує "з крилами".

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, раніше щасливі Осадча та Горбунов влаштували романтику в новорічну ніч.