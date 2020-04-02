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Немов дівчинка: Катя Осадча без макіяжу показала свій спосіб отримати гарну засмагу

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.04.2020 - 09:26
Немов дівчинка: Катя Осадча без макіяжу показала свій спосіб отримати гарну засмагу
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча продемонструвала, чим займається, поки спить син

Катя Осадча закликає шанувальників залишатися вдома під час карантину і сама намагається без потреби не покидати межі свого житла, але ведучій все ж іноді доводиться виїжджати на зйомки програми "Світське життя" заради студійного інтерв'ю із зірковими гостями. Теледіва поділилася робочим фото в синьому вечірньому платті і медичній масці, а компанію її склав іменинник Дмитро Монатік, якому 1 квітня виповнилося 34 роки! Інший же час Катя проводити в компанії чоловіка Юрія Горбунова і трирічного синочка Івана в заміському будинку. Так, зірка поділилася сонячним домашнім селфі.

В кадрі ведуча позує без макіяжу в затишній обстановці, розташувавшись на дивані. Сонце падає на її обличчя, а на шиї можна помітити стильний і елегантний аксесуар – шовкову хустинку в пастельних тонах.

"Засмагаю на дивані з книжкою, у аніматора година перерви, поки Іван спить. Які у вас справи сьогодні?" - поцікавилася теледіва.

Немов дівчинка: Катя Осадча без макіяжу показала свій спосіб отримати гарну засмагу

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники Каті кинулися розповідати про свої карантинні досягнення, а також не залишили її без щирих компліментів. Багато з них поцікавилися, якій літературі зараз віддає перевагу зірка.

  • Кухня, книжки, настольні ігри. Катюша, ві позитивна класна
  • Яка ж ви гарна
  • Ви без макіяжу, як малесенька дівчинка, дуже мила
  • Катюша, Ви дуже гарна, навіть без макіяжу!
  • Сонце тобі личить
  • Красуня
  • Вау, дуже гарно
  • Катя, яка у вас гарна шкіра

Скріншот коментарів

Катя вирішила задовольнити цікавість шанувальників і показала книгу, яку зараз читає: "Хітмейкери" Дерека Томпсона

Немов дівчинка: Катя Осадча без макіяжу показала свій спосіб отримати гарну засмагу

Фото: Катя Осадча поділилася книгою, яку зараз читає (instagram.com/kosadcha)

Також вона поділилася робочим фото Юрія Горбунова, який нещодавно зізнався, що освоїв нову форму роботи – дистанційну за допомогою різних програм.

Немов дівчинка: Катя Осадча без макіяжу показала свій спосіб отримати гарну засмагу

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"На робочій зустрічі", - підписала ведуча "випадковий" кадр з чоловіком за ноутбуком і з телефоном в руках.

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Новини України Катя Осадча
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