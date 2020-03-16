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Жодних рукостискань: Володимир Остапчук показав, як потрібно вітатися під час карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.03.2020 - 18:29
Жодних рукостискань: Володимир Остапчук показав, як потрібно вітатися під час карантину
Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведучий у масці зняв веселе відео про поведінку під час карантину

У зв'язку з епідемією коронавіруса в Україні і Києві ввели досить жорсткий карантин. Зірки шоу-бізнесу жваво відреагували на ситуацію і розповідають в соцмережах, як тепер проходять їхні будні - хто сидить вдома з дітьми, а деякі, як Потап і Настя Каменських насолоджуються прогулянками, намагаючись уникати скупчення людей. При цьому лікарі рекомендують утриматися від рукостискань та інших близьких контактів, так як таким чином може передаватися вірус.

Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук вирішив показати шанувальникам, як вітатися з друзями та знайомими під час карантину. На своїй сторінці в Instagram він опублікував жартівливе відео, на якому разом з другом демонструє різні варіанти вітань. Ролик знятий в одному з торгових центрів, а обидва чоловіки постали в масках.

Володимир пропонує використовувати ноги, лікті, або ж просто кланятися один одному. Ну а якщо хтось чхне, краще скоріше відійти від нього подалі!

Відео: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Як вітатися під час карантину. Не хворійте і будьте на позитиві", - прокоментував відео Остапчук.

Більшість фоловерів оцінили гумор ведучого і залишили коментарі в такому ж жартівливому стилі, а деякі зазначили, що краще все ж сидіти вдома.

  • Ахаха, ліктями, на які вже накашляно
  • Набридла ця тема
  • Геніально.
  • Ногами круто. Всім здоров'я.
  • Вдома седіть, а не з ТРЦ тусіть... Хреново у вас агітація
  • Вісь це правильно
  • Краще рукою помахати
  • 1.5 метра відстань має бути, просто помахати здалеку ідеально
  • У Чернівцях так вже давно вітаються!)))
  • Здорово,сміхотерапія від вірусу

Жодних рукостискань: Володимир Остапчук показав, як потрібно вітатися під час карантину

Скріншот коментарів (instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, раніше колишня дружина Володимира Остапчука вперше прокоментувала його новий роман.

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