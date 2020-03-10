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Колишня дружина Володимира Остапчука вперше прокоментувала його новий роман

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.03.2020 - 16:31
Колишня дружина Володимира Остапчука вперше прокоментувала його новий роман
Володимир Остапчук та Олена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

У пари все ще триває шлюборозлучний процес

Місяць тому журналісти програми «Зірковий шлях» розсекретили нову пасію шоумена. Ймовірно, це 33-річна нотаріус Христина, з якою Володимир постійно викладає однакові сторіз в Інстаграмі. Але дивно, що він ще й досі не представив кохану офіційно. Ексклюзивно в програмі «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», екс-дружина Остапчука Олена Войченко прокоментувала його нову дівчину та поділилась подробицями шлюборозлучного процесу.

«З боку дівчини мені все зрозуміло – вона в стосунках, вона закохана, тут все ясно. Його позиція незрозуміла мені, я не знаю, чи вона зрозуміла йому», – заявила Олена Войченко в ефірі каналу «Україна».

Також Олена зізналася, як ставиться до нещодавнього скандалу, пов’язаного з її колишнім. Днями на концерті гурту «KAZKA» Остапчук дозволив собі зі сцени порадити цьогорічним представникам України на Євробаченні гурту «Go_A» не їхати на конкурс, адже вже зрозуміло, що переможе представник Росії – відомий гурт «Little Big». Згадав ведучий і співака MELOVIN, який у 2018-му виступав на Євробаченні, назвавши зірку «термінатором з рідким оком». Також у своєму «жартівливому» стенд-апі Володимир пошуткував і про власне розлучення, завдяки якому у нього додалося підписників у соцмережах.

«Для мене є дивним те, що людина піариться на цьому чи щось робить. Але знову ж таки це не мій вибір. Людина хоче так, тому хай робить, як хоче», – каже жінка. Згодом сам Остапчук визнав, що повівся не дуже коректно, і вибачився перед обуреними людьми на своїй сторінці в соцмережі.

Колишня дружина Володимира Остапчука вперше прокоментувала його новий роман

Зараз у Володимира Остапчука та Олени Войченко триває шлюборозлучний процес. У пари двоє неповнолітніх дітей, і саме це уповільнює розлучення.

«Потрібно дійти згоди з питань спілкування з дітьми, утримання дітей, хто буде фізично з ними, де вони будуть знаходитися, хто буде фінансово яким чином їх підтримувати. На жаль, Володимир тут не хоче ніяку офіційну відповідальність брати на себе в жодному плані. Тому, певно, або це вирішить суд, або дай господи, людина дійде до якогось розумного висновку», – розповіла Олена Войченко в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях».

Зараз, за словами жінки, її колишній не має часу на дітлахів. Останній раз вони бачились півтора тижні тому.

«Він присилає повідомлення, інколи дзвонить. Переважно для того, аби сказати, що він зайнятий. І ось так. Ну, людина працює», – прокоментувала екс-дружина Остапчука в ефірі каналу «Україна».

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