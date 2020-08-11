Ніяких фільтрів: 38-річна Брітні Спірс зачарувала натуральною красою

Брітні Спірс зараз переживає не найлегші часи. Навколо її імені раз у раз ведуться численні розмови і пересуди. Так, за сформованими рані обставинам через психічні розлади дівчини над нею встановили постійний контроль. Спочатку опікуном був батько, пізніше - менеджер співачки. А зараз в гру вступила мати Брітні - Лінн Спірс. Вона нібито хоче взяти на себе зобов'язання по контролю над Спірс і право розпоряджатися її грошима. На тлі цього всього в мережі давно з'явився флешмоб #FreeBritney.

Співачка показала нові фото (фото: instagram.com/britneyspears)

Фанати впевнені, що сама співачка мріє жити своїм життям і розпоряджатися ним. Вони бачать в кожному пості своєї улюблениці заклик про допомогу і намагаються вивести рідних зірки на чисту воду. Так, вони пишуть під постами коментарі, в яких просять одягнути одяг того чи іншого кольору, якщо їй загрожує небезпека. За словами фанатів, Спірс виконує їх прохання. Але інші впевнені, що все-таки у співачки є проблеми з психікою. Аж надто часто вона постить схожі фото, записує дивні відео з танцями, а також демонструє сумнівні вбрання.

Брітні схвилювала шанувальників (фото: instagram.com/britneyspears)

Один з останніх постів зірки, втім, викликав і масу приємних емоцій у фоловерів. Дівчина запостила фото, на якому постала без макіяжу. Зі своєю фірмовою зачіскою і макіяжем, в кроп-топі і з чокером, вона виглядає милою і спокійною. У підписі зірка повідомила, що не застосовувала жодних фільтрів, а значить, її краса повністю натуральна.

«Ти прекрасна з фільтрами і без», «Королева», «Чарівна», «Ти найкраща», - почали писати їй віддані фанати. Знайшлися й ті, хто вказав Спірс на її звичку постити одне і те ж по кілька разів. Зрозуміло, частина шанувальників знову попросили таємний знак від Брітні. Ні сама співачка, ні її рідні коментарів з приводу ситуації, що склалася, не дають. Так що фанатам залишається тільки чекати подальшого розвитку подій.