Виглядає, як в 90-х: новий образ Брітні Спірс жорстко розкритикували в мережі

Співачка знову не вгодила фанатам
Брітні Спірс – особистість відкрита і доброзичлива. Вона обожнює ділитися своїми позитивними думками, надихати фанатів на добрі справи і мотивувати на спорт. Найчастіше фоловери з задоволенням обговорюють красу 38-річної співачки, її стрункість і життєрадісність. Але от коли справа стосується її смаку в одязі і образах, все не так однозначно. Аутфіти Спірс періодично піддаються жорсткій критиці, як і її манера наносити мейк-ап. З другим співачка останнім часом виправила ситуацію: макіяж Брітні став набагато більш акуратним, що зробило обличчя зірки свіжим і молодим. А ось до речей Брітні у фанатів все ще багато питань.
Новий образ співачки (фото: instagram.com/britneyspears)
Один з останніх лукыв Брітні склали яскраво-жовта блуза в білий горох. Співачка вибрала свій улюблений фасон: зі спущеною лінією плечей, рукавами-ліхтарикам і мінімальною довжиною. В доповнення до неї вона підібрала шорти з низькою посадкою – такі ж дівчина носила на піку популярності в 90-х. Доповнили вбрання чокер, намисто, а також високий хвіст. За своїм звичаєм співачка запостила відразу кілька однотипних фото. А останнім з них – і зовсім скріншот галереї, де вона позує в цьому вбранні.
«Я знімала це два тижні тому.... Ох, як летить час, коли тобі весело!!!!! Сьогодні я прокинулася і дуже вдячна за моє прекрасне життя!!!! Запитайте себе сьогодні, за які 3 речі, за які ви найбільше вдячні? P. S. Добре буде, якщо ви відзначите дату ваших улюблених знімків»
Фанати мовчати не стали. Частина з них почала хвалити Брітні, дякуючи в першу чергу за неї саму. Але в той же час інші обурилися, що Спірс одягається так, наче на дворі 90-е. На думку фанатів, їй давно слід вибрати щось більш актуальне.
Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/britneyspears)
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Автор: Lite