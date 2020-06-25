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Виглядає, як в 90-х: новий образ Брітні Спірс жорстко розкритикували в мережі

Lite » Мода 25.06.2020 - 18:28
Виглядає, як в 90-х: новий образ Брітні Спірс жорстко розкритикували в мережі
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка знову не вгодила фанатам

Брітні Спірс – особистість відкрита і доброзичлива. Вона обожнює ділитися своїми позитивними думками, надихати фанатів на добрі справи і мотивувати на спорт. Найчастіше фоловери з задоволенням обговорюють красу 38-річної співачки, її стрункість і життєрадісність. Але от коли справа стосується її смаку в одязі і образах, все не так однозначно. Аутфіти Спірс періодично піддаються жорсткій критиці, як і її манера наносити мейк-ап. З другим співачка останнім часом виправила ситуацію: макіяж Брітні став набагато більш акуратним, що зробило обличчя зірки свіжим і молодим. А ось до речей Брітні у фанатів все ще багато питань.

Виглядає, як в 90-х: новий образ Брітні Спірс жорстко розкритикували в мережі

Виглядає, як в 90-х: новий образ Брітні Спірс жорстко розкритикували в мережі

Новий образ співачки (фото: instagram.com/britneyspears)

Один з останніх лукыв Брітні склали яскраво-жовта блуза в білий горох. Співачка вибрала свій улюблений фасон: зі спущеною лінією плечей, рукавами-ліхтарикам і мінімальною довжиною. В доповнення до неї вона підібрала шорти з низькою посадкою – такі ж дівчина носила на піку популярності в 90-х. Доповнили вбрання чокер, намисто, а також високий хвіст. За своїм звичаєм співачка запостила відразу кілька однотипних фото. А останнім з них – і зовсім скріншот галереї, де вона позує в цьому вбранні.

«Я знімала це два тижні тому.... Ох, як летить час, коли тобі весело!!!!! Сьогодні я прокинулася і дуже вдячна за моє прекрасне життя!!!! Запитайте себе сьогодні, за які 3 речі, за які ви найбільше вдячні? P. S. Добре буде, якщо ви відзначите дату ваших улюблених знімків»

Фанати мовчати не стали. Частина з них почала хвалити Брітні, дякуючи в першу чергу за неї саму. Але в той же час інші обурилися, що Спірс одягається так, наче на дворі 90-е. На думку фанатів, їй давно слід вибрати щось більш актуальне.

  • Подивіться на неї! Щаслива Брітні – найкраща Брітні
  • Залишайся позитивною, королева
  • Королева шортів
  • Три речі, за які я вдячний: 1. Брітні. 2. Брітні. 3. Брітні
  • Хто-небудь, скажіть їй, що зараз вже не 1990-й, будь ласка
  • Зніми нарешті цей чокер, будь ласка
  • Ці шорти всерйоз бентежать мене
  • Брітні, я дуже втомився бачити ці дурні хакі шорти. Я люблю тебе, але вони повинні піти
  • Та ж поза, ті ж шорти...

Виглядає, як в 90-х: новий образ Брітні Спірс жорстко розкритикували в мережі

Виглядає, як в 90-х: новий образ Брітні Спірс жорстко розкритикували в мережі

Виглядає, як в 90-х: новий образ Брітні Спірс жорстко розкритикували в мережі

Виглядає, як в 90-х: новий образ Брітні Спірс жорстко розкритикували в мережі

Виглядає, як в 90-х: новий образ Брітні Спірс жорстко розкритикували в мережі

Виглядає, як в 90-х: новий образ Брітні Спірс жорстко розкритикували в мережі

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/britneyspears)

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Автор: Lite

Теги Новини України певецБрітні Спірс
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