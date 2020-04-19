Ніжна квітка: Катя Осадча влаштувала яскраву фотосесію в магноліях

Ведуча ретельно підготувалася до Великодня
Катя Осадча підготувалася до святкування Великодня. Вона разом зі своїм чоловіком і синочком Іваном знаходиться на самоізоляції в заміському будинку. Разом сім'я проводить більшу частину часу. Нещодавно вона похвалилася своїми кулінарними шедеврами, а сьогодні, 19 квітня, розповіла, як відзначає Великдень.
За словами Осадчої, Пасха в сім'ї – це особливе свято, коли вся родина їсть паски на протязі всього дня. При цьому зазвичай за святковим столом збирається багато людей, але в цьому році через карантин все по-іншому.
"Великдень у нашій родині особливе свято, коли сім'я разом, коли паска на сніданок, обід і вечерю, коли стіл великий і за ним багато близьких і рідних. В цьому році сумуємо, що не можемо поїхати з кошиками до батьків і друзів, але дистанційно вітаємо всіх і сподіваємося на якомога швидші зустрічі. Але навіть вдома свято, це привід вбратися, особливо, коли у дворі магнолії точно такі ж, як на сукні", - написала Осадча на своїй сторінці в Instagram.
Великдень у нашій родині особливе свято, коли родина разом, коли паска на сніданок обід і вечерю :) коли стіл великий і за ним багато близьких і рідних. Цьго року сумуємо, що не можемо поїхати з кошиками до батьків і друзів, але дистанційно вітаємо всіх і сподіваємося на зустрічі скоріші. Альо навіть вдома свято, це привід нарядитися :) особливо, коли у дворі магнолії точнісінько такі самі, як на сукні @yuliya_magdych :)
Користувачі мережі також прокоментували її пост.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Осадча та Горбунов зворушили домашніми іграми з синочком Ванею.