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Ніжна квітка: Катя Осадча влаштувала яскраву фотосесію в магноліях

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.04.2020 - 21:24
Ніжна квітка: Катя Осадча влаштувала яскраву фотосесію в магноліях
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча ретельно підготувалася до Великодня

Катя Осадча підготувалася до святкування Великодня. Вона разом зі своїм чоловіком і синочком Іваном знаходиться на самоізоляції в заміському будинку. Разом сім'я проводить більшу частину часу. Нещодавно вона похвалилася своїми кулінарними шедеврами, а сьогодні, 19 квітня, розповіла, як відзначає Великдень.

За словами Осадчої, Пасха в сім'ї – це особливе свято, коли вся родина їсть паски на протязі всього дня. При цьому зазвичай за святковим столом збирається багато людей, але в цьому році через карантин все по-іншому.

"Великдень у нашій родині особливе свято, коли сім'я разом, коли паска на сніданок, обід і вечерю, коли стіл великий і за ним багато близьких і рідних. В цьому році сумуємо, що не можемо поїхати з кошиками до батьків і друзів, але дистанційно вітаємо всіх і сподіваємося на якомога швидші зустрічі. Але навіть вдома свято, це привід вбратися, особливо, коли у дворі магнолії точно такі ж, як на сукні", - написала Осадча на своїй сторінці в Instagram.

Великдень у нашій родині особливе свято, коли родина разом, коли паска на сніданок обід і вечерю :) коли стіл великий і за ним багато близьких і рідних. Цьго року сумуємо, що не можемо поїхати з кошиками до батьків і друзів, але дистанційно вітаємо всіх і сподіваємося на зустрічі скоріші. Альо навіть вдома свято, це привід нарядитися :) особливо, коли у дворі магнолії точнісінько такі самі, як на сукні @yuliya_magdych :)

Публікація від Katya Osadcha (@kosadcha)

Користувачі мережі також прокоментували її пост.

  • Яка краса;
  • З таким кошиком смакоти можна на цілий рік насвятити, а в цілому дуже теплі весняні фото;
  • Катя, ви супер. Так стильно, розкішно і святково;
  • Дуже добре і ніжно;
  • Чарівна;
  • Христос Воскрес! Як добре у вас цвітуть магнолії;
  • Ніжна, квітуча, природна краса;
  • Така ніжна;
  • Яка ж ви красуня. З Великоднем! Добра, щастя і всього найкращого;
  • Ти шикарна в цьому платті.

Ніжна квітка: Катя Осадча влаштувала яскраву фотосесію в магноліях

Ніжна квітка: Катя Осадча влаштувала яскраву фотосесію в магноліях

Ніжна квітка: Катя Осадча влаштувала яскраву фотосесію в магноліях

Ніжна квітка: Катя Осадча влаштувала яскраву фотосесію в магноліях

Скріншоти з Instagram

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