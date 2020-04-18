Крута сім'я: Горбунов та Осадча у вишиванках похвалилися кулінарними шедеврами

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведучі ретельно готуються до Великодня

Катя Осадча та Юрій Горбунов готуються до святкування Великодня. Пара знаходиться на самоізоляції в заміському будинку і разом проводить більшу частину часу, розважаючи маленького синочка Івана. Катя, як і її зіркові колеги з дітьми, на час стала мамою-аніматором, яка вигадує і винаходить нові захоплюючі дитячі ігри. Теледіва з чоловіком скористалися вільним часом вдома і вирішили як слід підготуватися до світлого свята. Вони разом спекли здобних весняних пташок.

Юрій опублікував фото з дружиною. Пара тримає в руках блюдо з рум'яними булочками з апетитною скоринкою. На ведучому – біла сорочка-вишиванка, а на його дружині – плаття-вишиванка ніжного салатового кольору з рожевими квітами від українського дизайнера Юлії Магдич.

"Весняні пташки спечені! Все своїми руками! Чекаємо Великдень!" - підписав щасливе фото з коханою Юрій.

⠀ Фото: Осадча та Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники по достоїнству оцінили кулінарні здібності пари.

Дуже гарне затишне, домашнє фото. Ви класні!

Дуже гарні

Це пташки? Супер!

Вав, як виглядає смачненько

Клас! Яка хазяйка

Яка Ви гарна родина, як добре, що є такі взірці для наслідування. Бережіть один одного і будьте щасливі

Во крута сім'я

Ви такі красиві і чудові!

Смакота! Рученьки золоті

Молодці, з наступаючою Пасхою! Ви надихаєте своїми стосунками і енергетикою

Скріншот коментарів

Катя також не втрималася і показала фото зі своїм кулінарним шедевром, а також пообіцяла опублікувати відео процесу приготування здобних пташок

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча влаштувала стильну фешн-зйомку у себе в саду і показала серію сонячних фото.