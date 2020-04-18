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Крута сім'я: Горбунов та Осадча у вишиванках похвалилися кулінарними шедеврами

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.04.2020 - 18:32
Крута сім'я: Горбунов та Осадча у вишиванках похвалилися кулінарними шедеврами
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведучі ретельно готуються до Великодня

Катя Осадча та Юрій Горбунов готуються до святкування Великодня. Пара знаходиться на самоізоляції в заміському будинку і разом проводить більшу частину часу, розважаючи маленького синочка Івана. Катя, як і її зіркові колеги з дітьми, на час стала мамою-аніматором, яка вигадує і винаходить нові захоплюючі дитячі ігри. Теледіва з чоловіком скористалися вільним часом вдома і вирішили як слід підготуватися до світлого свята. Вони разом спекли здобних весняних пташок.

Юрій опублікував фото з дружиною. Пара тримає в руках блюдо з рум'яними булочками з апетитною скоринкою. На ведучому – біла сорочка-вишиванка, а на його дружині – плаття-вишиванка ніжного салатового кольору з рожевими квітами від українського дизайнера Юлії Магдич.

"Весняні пташки спечені! Все своїми руками! Чекаємо Великдень!" - підписав щасливе фото з коханою Юрій.

Крута сім'я: Горбунов та Осадча у вишиванках похвалилися кулінарними шедеврами

Фото: Осадча та Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники по достоїнству оцінили кулінарні здібності пари.

  • Дуже гарне затишне, домашнє фото. Ви класні!
  • Дуже гарні
  • Це пташки? Супер!
  • Вав, як виглядає смачненько
  • Клас! Яка хазяйка
  • Яка Ви гарна родина, як добре, що є такі взірці для наслідування. Бережіть один одного і будьте щасливі
  • Во крута сім'я
  • Ви такі красиві і чудові!
  • Смакота! Рученьки золоті
  • Молодці, з наступаючою Пасхою! Ви надихаєте своїми стосунками і енергетикою

Скріншот коментарів

Катя також не втрималася і показала фото зі своїм кулінарним шедевром, а також пообіцяла опублікувати відео процесу приготування здобних пташок

Крута сім'я: Горбунов та Осадча у вишиванках похвалилися кулінарними шедеврами

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча влаштувала стильну фешн-зйомку у себе в саду і показала серію сонячних фото.

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