Ніжно і романтично: Регіна Тодоренко заворожила атмосферним фотосетом у полі

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча влаштувала зйомку у полі в жіночому образі

Регіна Тодоренко повернулася до роботи і знову активно подорожує, знімаючи свої авторські програми - правда, поки що тільки в межах Росії, де живе і працює телеведуча. По дорозі вона бачить чимало мальовничих куточків, які показує шанувальникам в мережі. Так, зірка поділилася в Instagram кадрами з нової фотосесії, яка зроблена прямо в пшеничному полі.

Для зйомки Регіна приміряла дуже ніжний і жіночний образ - біле плаття в дрібний квітковий принт. Волосся вона зібрала в красиву зачіску з локонами ззаду, залишивши кілька пасом біля обличчя, а також зробила гарний непомітний макіяж.

Теледіва позувала сидячи спиною до камери і злегка обернувшись, а також лежачи прямо на стиглій пшениці і закривши очі.

Показала Тодоренко і ще один образ, в якому постала все на тому ж полі - на цей раз вона була в спідниці-міді з розрізом і білій футболці, які доповнила коричневими чобітьми і капелюхом.

Регіна Тодоренко зачарувала романтичною фотосесією в полі (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Хочу поділитися з вами гарним настроєм і найдушевнішою, атмосферною фотосесією , яка у мене була!! Забавно, що не обійшлося без поліції та заяви, що на нас дуже хотіли написати. Добре, що все закінчилося ДОБРЕ! А Зйомкою я постараюся всіх здивувати", - поділилася Регіна під фото.

Також під одним з кадрів зірка зазначила, що у неї мрійливий настрій.

Фолловери оцінили красиві кадри і залишили ведучій багато теплих відгуків.

Фото дійсно атмосферний і сьогодення. Регіна така романтична, ніжна і жіночна. Це прекрасно

Фотка як зазвичай вогонь

Така красива

Регіна, ви, як промінчик сонця

Красиве, атмосферний фото)))

Крута

Красоткаа

Региночка, сонечко наше.

Дуже миле фото!!!! Ти чудово виглядаєш!!! Щастя тобі і твоїй родині!!!!

Фотографія чудова. І її прикраса - ви

Регіна, Ви просто красуня

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко умилила ніжним фото з сином Михайлом і розповіла, що хлопчик характером не схожий на батьків.

До речі, Регіна Тодоренко отримала роботу в Україні і вже приступила до обов'язків.