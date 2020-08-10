Ніжно і романтично: Регіна Тодоренко заворожила атмосферним фотосетом у полі

Ведуча влаштувала зйомку у полі в жіночому образі
Регіна Тодоренко повернулася до роботи і знову активно подорожує, знімаючи свої авторські програми - правда, поки що тільки в межах Росії, де живе і працює телеведуча. По дорозі вона бачить чимало мальовничих куточків, які показує шанувальникам в мережі. Так, зірка поділилася в Instagram кадрами з нової фотосесії, яка зроблена прямо в пшеничному полі.
Для зйомки Регіна приміряла дуже ніжний і жіночний образ - біле плаття в дрібний квітковий принт. Волосся вона зібрала в красиву зачіску з локонами ззаду, залишивши кілька пасом біля обличчя, а також зробила гарний непомітний макіяж.
Теледіва позувала сидячи спиною до камери і злегка обернувшись, а також лежачи прямо на стиглій пшениці і закривши очі.
Показала Тодоренко і ще один образ, в якому постала все на тому ж полі - на цей раз вона була в спідниці-міді з розрізом і білій футболці, які доповнила коричневими чобітьми і капелюхом.
Регіна Тодоренко зачарувала романтичною фотосесією в полі (фото: instagram.com/reginatodorenko)
"Хочу поділитися з вами гарним настроєм і найдушевнішою, атмосферною фотосесією , яка у мене була!! Забавно, що не обійшлося без поліції та заяви, що на нас дуже хотіли написати. Добре, що все закінчилося ДОБРЕ! А Зйомкою я постараюся всіх здивувати", - поділилася Регіна під фото.
Також під одним з кадрів зірка зазначила, що у неї мрійливий настрій.
Фолловери оцінили красиві кадри і залишили ведучій багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів
Раніше Регіна Тодоренко умилила ніжним фото з сином Михайлом і розповіла, що хлопчик характером не схожий на батьків.
До речі, Регіна Тодоренко отримала роботу в Україні і вже приступила до обов'язків.