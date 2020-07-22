Ніжна троянда: Ірина Білик зачарувала яскравим вбранням від українського дизайнера

Співачка приміряла ефектний літній образ
Народна артистка України Ірина Білик зачарувала шанувальників новим ефектним образом, а також зробила зізнання про моду. 50-річна співачка опублікувала в Instagram коротке відео, на якому постала на тлі річки в довгій рожевій сукні з оборками від українського дизайнера Юлії Магдич.
Яскравий лук Ірина доповнила квіткою у волоссі в тон наряду, а також білими напівчобітками на масивному каблуці. Також артистка зробила ніжний макіяж. Вона ефектно змахує подолом сукні в ролику.
"Я завжди думала, що мені подобається червоний колір, але надівши плаття від @yuliya_magdych мої смаки явно змінилися", - зізналася Білик під публікацією.
Шанувальники співачки почали обговорювати її стильний образ і порівняли Ірину з трояндою та півонією.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Ірина Білик вийшла у світ з синами і майбутньою невісткою.
Також Ірина Білик розсекретила свою нову дієту - співачка вирішила спробувати метод інтервального голодування.