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Ніжна троянда: Ірина Білик зачарувала яскравим вбранням від українського дизайнера

Середа 22 липня 2020 10:41
Ніжна троянда: Ірина Білик зачарувала яскравим вбранням від українського дизайнера
Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Марина Настевич

Співачка приміряла ефектний літній образ

Народна артистка України Ірина Білик зачарувала шанувальників новим ефектним образом, а також зробила зізнання про моду. 50-річна співачка опублікувала в Instagram коротке відео, на якому постала на тлі річки в довгій рожевій сукні з оборками від українського дизайнера Юлії Магдич.

Яскравий лук Ірина доповнила квіткою у волоссі в тон наряду, а також білими напівчобітками на масивному каблуці. Також артистка зробила ніжний макіяж. Вона ефектно змахує подолом сукні в ролику.

"Я завжди думала, що мені подобається червоний колір, але надівши плаття від @yuliya_magdych мої смаки явно змінилися", - зізналася Білик під публікацією.

Шанувальники співачки почали обговорювати її стильний образ і порівняли Ірину з трояндою та півонією.

  • Красуня
  • РОЗА@bilyk_iryna , ти Найкраща !
  • Вам личить! Мені подобається фіолетовий
  • Як Вам красиво Ірочка! Прям трояндочка
  • Іринко, Ви красуня! Удачі Вам, здоров'я і нових творчих перемог!
  • Красуня
  • Кожен колір по своєму красивий. ви чудова
  • Іруся красуня кралечка
  • Ви прям дівчина-півонія!
  • Як Барбі
  • Шикарне плаття
  • Ви така ніжна трояндочка!
  • Дуже гарний колір,який вам так пасує,а ви просто бомбезна
  • Дуже йде цей колір

Ніжна троянда: Ірина Білик зачарувала яскравим вбранням від українського дизайнера

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Ірина Білик вийшла у світ з синами і майбутньою невісткою.

Також Ірина Білик розсекретила свою нову дієту - співачка вирішила спробувати метод інтервального голодування.

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