Соковита ягідка: діва Монро зачарувала ніжним весняним образом

Артистка зізналася, що з нетерпінням чекає тепла і цвітіння дерев
Яскрава артистка, ведуча та автор книги, травесті-діва Монро, яка нещодавно дала пораду, як відповідати на нетактовні питання про особисте, зізналась, що вже дуже чекає тепла і цвітіння дерев - адже тоді можна буде зробити безліч красивих фотографій. Поки що ж вона показала ефектний знімок в ніжному весняному образі.
На своїй сторінці в Instagram шоувумен опублікувала фото, на якому вона зображена без звичної білявої перуки. Замість цього у неї на голові квітчаста пов'язка з бантом, а доповнюють образ яскраво-малинові сережки і макіяж в тон.
"Якась нуарна стрічка у мене останнім часом, і тексти, прямо скажемо, неалле. Де весняний настрій, свіжість вітру і промінчики сонця?!
- Ах, королева, а що це ви така бліда сьогодні?
-Та так...взб ось....
Ось і я закінчую цей пост на мажорній ноті і беруся за гітару! І не питайте, Все одно не розповім про що моя нова пісня! І коли там вишні з магноліями в цвіту!? Потрібно вставити себе в природний інтер'єр і зафіксувати для нащадків", - прокоментувала публікацію невгамовна Монро.
Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)
Шанувальникам дуже сподобалося незвичайне фото - в коментарях вони порівняли травесті-діву з квіткою сакури і соковитою ягідкою.
Нагадаємо, травесті-діва Монро вразила ефектним "неземним" образом.
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