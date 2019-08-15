"Неймовірне відчуття": Армін ван Бюрен відверто розповів про дружину і дітей

Армін ван Бюрен підкреслює, що з дружиною у них склалися відносини ще до того, як він став всесвітньо відомим "тусовщиком". Так, в інтерв'ю програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", популярний ді-джей і продюсер Армін ван Бюрен поділився секретом міцних відносин з дружиною.

У цьому році голландець Армін ван Бюрен буде відзначати 10-ту річницю шлюбу з дружиною Ерікою, тому вже замислюється про подарунок коханій.

"Тут треба подумати. Проте це неодмінно буде щось особливе. Зазвичай я люблю влаштовувати їй сюрпризи. Наприклад, на її 40-річчя, яке було кілька місяців тому, подарував годинник", – зізнався Армін ван Бюрен.

Армін ван Бюрен з дружиною Ерікою (фото: прес-служба каналу "Україна")

У ді-джея безліч прихильниць по всьому світу, але каже, що вибрав саме Еріку, тому що вона – особлива.

"Думаю, найголовніше, що ми з Ерікою – команда. У нас сильний зв'язок. Звичайно, ми любимо один одного, а спільні діти – це ще більша відповідальність. У нас завжди були особливі стосунки, тим більше, вона знала мене ще до того, як я став успішним ді-джеєм і продюсером. І це неймовірне відчуття, коли у вас такі відносини", – поділився ді-джей в ефірі каналу "Україна".

Пара не любить показувати своїх дітей – доньку Фэнну і сина Ремі. Але Армін планує записати з ними трек, в якому діти будуть вокалістами.

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