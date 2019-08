Неймовірно мило: син Тіни Кароль вчить маму англійської (відео)

Тіна Кароль, яка раніше зворушила мережу танцем з підрослим синочком, намагається проводити з Веніаміном як можна більше часу - адже хлопчик навчається у Великобританії і бачаться вони далеко не кожен день. 22 серпня у співачки запланувала прем'єра нового кліпу на пісню "Вабити", гарячими кадрами з якого вона дражнила своїх шанувальників останні дні.

10-річний Веня вирішив підтримати і підбадьорити маму перед виходом ролика, а вона зняла це на відео. У сториз InstagramТина опублікувала зворушливий ролик з сином, а також відео з'явилося на сторінці її фан-клубу.

Дія відбувається біля дошки в шкільному класі, на якій Веня написав слова підтримки англійською мовою. Кароль починає читати:

"Well done, mum. You have finished your clip. Horay! 3x3".

При цьому одне слово вона вимовила не зовсім правильно, і Веня тут же поправив її - не дарма ж він живе на батьківщині англійської мови! Також хлопчик не зміг згадати слово "крейда" російською - а от англійською без проблем.