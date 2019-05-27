Неймовірно красиві очі: солістка KAZKA підкорила фанів ніжним фото

Олександра заінтригувала прихильників загадковою заявою
Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька любить дивувати шанувальників ефектними нарядами і незвичним макіяжем. Співачка поділилася на сторінці музичної групи в Instagram новим яскравим фото, а також зробила інтригуючу заяву.
На знімку крупним планом зображено обличчя Саші. На її голові красується червоний капелюшок. Крім того, фани звернули увагу на красиві очі артистки і її ніжний макіяж в коралових тонах.
Виконавиця пообіцяла незабаром показати щось, що група зробить вперше.
"Завтра презентуємо дещо таке, що робили вперше. Дуже хвилююсь. Маєте припущення, що це може бути?" - написала Зарицька.
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)
Підписники кинулися залишати улюбленій співачці компліменти і робити свої припущення про загадкову прем'єру.
Нагадаємо, солістка KAZKA схвилювала яскравим образом, в якому вона схожа на гейшу.
Раніше повідомлялося про те, що KAZKA показала, скільки насправді людей працює в групі. У міні-фільмі група показала зйомки з бекстейджа Нацвідбору.
До речі, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька здивувала незвичним макіяжем очей.