Кішечка: солістка групи KAZKA здивувала незвичним макіяжем очей

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Олександра Зарицька не проти експериментів із зовнішністю, тому іноді її можна побачити у несподіваних образах

Солістка групи KAZKA, учасники якої нещодавно зізналися в тому, скільки ж насправді людей працює в групі, здивувала підписників незвичним макіяжем, який продемонструвала на своїй сторінці в Instagram. Олександра Зарицька анонсувала закриту вечірку, яку колектив хоче влаштувати на честь ювілею виходу пісні, з якої почалася популярність тріо.

Фото: Стильний макіяж від KAZKA (instagram.com/kazka.band)

"13 березня ми відсвяткуємо дворіччя з моменту виходу нашого першого синглу СВЯТА. Ми проведемо класну вечірку в колі друзів з двадцятьма з вас. Всі інші зможуть стати частиною цієї події з будь-якої точки світу", - написала вона під фото.

Однак, не тільки можливість провести вечір у колі кумирів, зацікавила шанувальників їх творчості, а й незвичайний макіяж, який зробила собі дівчина. Олександра густо підвела очі, зробивши яскраві довгі стрілки на верхньому і нижньому повіках, поставила крапку-акцент по центру нижньої повіки і доповнила образ густими пучками накладних вій. Брови Олександри також зробила дуже помітними, зробивши актуальну укладку. Фронт-вумен приділила особливу увагу зачісці, зробив навколо обличча тонкі локони.

Трендовий образ отримав масу позитивних відгуків у фанатів, які зазначили, що такий макіяж личить Олександрі.

"Яка ти гарна", - antrekat

"Гарнюня міла", - vladamironovaa

"Сексі...." - natalavinogradova529

"вооооу як гарно", - tatia_chernova

"Прикольне фото", - anasteiha2.8

"Супер", - sheremeta358

"Дуже гарно вийшло", - zs_mv__jighz

"Ну яка ж ти красуня, досі обожнюю Святу, як в принципі і весь альбом", - sergey_militas

"Боже, яка киця!!!!" - andre_liso

"Ти круто виглядаєш))))" - irinachaikina29051998

"Ух які брови", - ksyunya_bra.

Раніше в групі KAZKA прокоментували не ідеальний вокал солістки під час виступу на Національному відборі на Євробачення 2019.

Ще однією несподіванкою стало те, що Олександра Зарицька займається стрейчингом. Вона продемонструвала прекрасну розтяжку, опублікувавши відео в соцмережах.