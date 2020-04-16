Неймовірна: Надя Дорофєєва в одній білизні похвалилася стрункими формами

Надя Дорофєєва серйозно підходить до карантинних заходів і чітко слідує рекомендаціям медиків залишається вдома. Разом з чоловіком Володимиром Дантесом пара почала активно займатися блогерством і частіше знімати кумедні і цікаві ролики, показуючи своє життя шанувальникам. Так, співачка намагається різноманітити свій контент, який іноді виявляється досить пікантного змісту, як, наприклад, свіже ранкове фото в білизні.

Співачка позує в трусиках і білосніжному білизняному топі під горло з коротким рукавом. Вона посміхається прямо в камеру і демонструє свої стрункі форми і плоский животик. "Ранковий настрій", - підписала кадр на анлийском співачка.

Шанувальники зазначили, що Надя виглядає просто приголомшливо і подякували за позитив і гарний настрій.