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Неймовірна: Надя Дорофєєва в одній білизні похвалилася стрункими формами

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2020 - 16:32
Неймовірна: Надя Дорофєєва в одній білизні похвалилася стрункими формами
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка поділилася пікантним фото і гарним настроєм

Надя Дорофєєва серйозно підходить до карантинних заходів і чітко слідує рекомендаціям медиків залишається вдома. Разом з чоловіком Володимиром Дантесом пара почала активно займатися блогерством і частіше знімати кумедні і цікаві ролики, показуючи своє життя шанувальникам. Так, співачка намагається різноманітити свій контент, який іноді виявляється досить пікантного змісту, як, наприклад, свіже ранкове фото в білизні.

Співачка позує в трусиках і білосніжному білизняному топі під горло з коротким рукавом. Вона посміхається прямо в камеру і демонструє свої стрункі форми і плоский животик. "Ранковий настрій", - підписала кадр на анлийском співачка.

Шанувальники зазначили, що Надя виглядає просто приголомшливо і подякували за позитив і гарний настрій.

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Новини України Надя Дорофеєва
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