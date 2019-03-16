Неймовірна красуня: Настя Каменських заворожила ефектним образом

Шанувальникам дуже сподобався стильний наряд зірки

Популярная украинская певица Настя Каменских, известная также как NK, которая ранее раззадорила сеть фото с Потапом, снялась в яркой фотосессии для модного глянцевого журнала Cosmopolitan и показала результат на своей странице в Instagram. Эффектный образ артистки вызвал настоящий восторг у ее поклонников.

На снимке Настя запечатлена в элегантном черном платье весьма закрытого кроя, образ дополнили сережки и цепочка. Роскошные кудри певица оставила распущенными и заигрывающе смотрит в объектив.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Многим фанам понравилось, что на этот раз Каменских не стала оголяться и демонстрировать свои аппетитные формы, а выбрала более скромный и при этом все так же сексуальный образ.

"Нереальная красотка!!!";

"Черная королева";

"Дуже гарно";

"Вау ты просто богиня";

"Потрясающая!";

"Шикарно. Особенно лицо. Прямо как у Ким";

"Наша девочка, красавица";

"Вот, красивая Каменская. Вот чему можно завидовать, шикарная женщина, достойная.А на голых фотках завидовать нечему";

"Ухх какая сексуальная и красивая";

"Восхитительная! Просто королева", - делятся эмоциями восторженные подписчики.

Напомним, ранее Настя Каменских уже выкладывала одно фото из этой фотосессии - на нем она позировала в черном кроп-топе и цветастой юбке.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Мы также писали, что Настя Каменских призналась в том, что в ее жизни есть любимый мужчина, но его имя оставила в тайне.