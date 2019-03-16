Неймовірна красуня: Настя Каменських заворожила ефектним образом

Шанувальникам дуже сподобався стильний наряд зірки
Популярная украинская певица Настя Каменских, известная также как NK, которая ранее раззадорила сеть фото с Потапом, снялась в яркой фотосессии для модного глянцевого журнала Cosmopolitan и показала результат на своей странице в Instagram. Эффектный образ артистки вызвал настоящий восторг у ее поклонников.
На снимке Настя запечатлена в элегантном черном платье весьма закрытого кроя, образ дополнили сережки и цепочка. Роскошные кудри певица оставила распущенными и заигрывающе смотрит в объектив.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Многим фанам понравилось, что на этот раз Каменских не стала оголяться и демонстрировать свои аппетитные формы, а выбрала более скромный и при этом все так же сексуальный образ.
Напомним, ранее Настя Каменских уже выкладывала одно фото из этой фотосессии - на нем она позировала в черном кроп-топе и цветастой юбке.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Мы также писали, что Настя Каменских призналась в том, что в ее жизни есть любимый мужчина, но его имя оставила в тайне.