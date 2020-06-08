Неймовірна красуня: 53-річна Ольга Сумська відкрила пляжний сезон під Києвом

Актриса похвалилася розкішною фігурою в купальнику на відпочинку із чоловіком
З настанням теплої літньої погоди багатьох потягнуло на відпочинок - і знаменитості не виняток. А поки кордони закриті через карантину, можна відкривати для себе цікаві куточки рідної країни. Саме так і вчинила знаменита актриса Ольга Сумська - разом з чоловіком Віталієм Борисюком вона вирушила на Блакитне озеро під Києвом, де пара відкрила пляжний сезон. Яскравими кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото 53-річна Сумська позує на шезлонгу в красивому яскраво-жовтому купальнику, білому капелюсі і сонцезахисних окулярах.
Поруч з нею пляжним відпочинком насолоджується та її коханий чоловік – 56-річний актор Віталій Борисюк, з яким вони разом вже 29 років.
"Відкрили сезон разом з @vitaliyborysyuk ! Якщо кордони закриті, будемо відпочивати вдома! Теж гарно!" - прокоментувала Ольга.
Ольга Сумська з чоловіком відпочили на озері під Києвом (фото: instagram.com/olgasumska)
Однією з перших відреагувала старша дочка актриси, 30-річна Тоня Паперна, яка нещодавно подарувала їй другого онука.
"Виїжджаю", - написала дівчина, на що зіркова мама запевнила, що вони її дуже чекають.
Користувачі мережі почали захоплюватися шикарною фігурою і зовнішнім виглядом Ольги, а найуважніші помітили, що артистка видалила свою фірмову родимку над губою.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, Ольга Сумська показала рідкісні дитячі кадри з донькою-іменинницею Тонею Паперною.
Автор: Марина Настевіч