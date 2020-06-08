Неймовірна красуня: 53-річна Ольга Сумська відкрила пляжний сезон під Києвом

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Актриса похвалилася розкішною фігурою в купальнику на відпочинку із чоловіком

З настанням теплої літньої погоди багатьох потягнуло на відпочинок - і знаменитості не виняток. А поки кордони закриті через карантину, можна відкривати для себе цікаві куточки рідної країни. Саме так і вчинила знаменита актриса Ольга Сумська - разом з чоловіком Віталієм Борисюком вона вирушила на Блакитне озеро під Києвом, де пара відкрила пляжний сезон. Яскравими кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото 53-річна Сумська позує на шезлонгу в красивому яскраво-жовтому купальнику, білому капелюсі і сонцезахисних окулярах.

Поруч з нею пляжним відпочинком насолоджується та її коханий чоловік – 56-річний актор Віталій Борисюк, з яким вони разом вже 29 років.

"Відкрили сезон разом з @vitaliyborysyuk ! Якщо кордони закриті, будемо відпочивати вдома! Теж гарно!" - прокоментувала Ольга.

Ольга Сумська з чоловіком відпочили на озері під Києвом (фото: instagram.com/olgasumska)

Однією з перших відреагувала старша дочка актриси, 30-річна Тоня Паперна, яка нещодавно подарувала їй другого онука.

"Виїжджаю", - написала дівчина, на що зіркова мама запевнила, що вони її дуже чекають.

Користувачі мережі почали захоплюватися шикарною фігурою і зовнішнім виглядом Ольги, а найуважніші помітили, що артистка видалила свою фірмову родимку над губою.

Гарна пара

Ви видалили родимку? Шкода...

Супер сонце що ще треба

Красуня

Вітаю з відкриттям пляжного сезону! Ві гідна оздоба цього місця

Яка гарна жіночка!!!!

Ви, просто ідеал жіночності!!!!

Красуня. родимку видалили? ех.... все одне вогонь

Оля ох і красива жінка

відмінного настрою на відпочинок!

Українська красуня

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Ольга Сумська показала рідкісні дитячі кадри з донькою-іменинницею Тонею Паперною.

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Автор: Марина Настевіч