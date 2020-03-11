Неймовірна гордість: Мілла Йовович похвалилася "секретними" ролями 12-річної дочки

Мілла Йовович з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/millajovovich)

Мілла більше не може приховувати своєї радості

44-річна Міла Йовович стала щасливою мамою відразу трьох дочок. При цьому актриса не натішиться успіхам своїх юних дочок. Особливо старшої — Евер. 12-річна дочка відомої актриси точно пішла по її стопах! Вже в такому юному віці дівчинка може похвалитися початком успішної кар'єри в модельному бізнесі і не менш блискучим майбутнім в кінематографі. Днями щаслива зіркова мама розсекретила головну "інтригу року". Мілла повідомила шанувальникам, в яких фільмах запропонували знятися її доньці.

Успіхи юної Евер-Габо вражають. Результат правильного виховання з боку батьків дає свої плоди. Дівчинка на відмінно навчається в школі, встигає відвідувати різноманітні майстер-класи з акторської майстерності, виступає в ролі моделі, бере участь у громадському житті школи. А також знаходить час на зйомки в повнометражних і касових фільмах, де під починаючу актрису точно ніхто підлаштовуватися не буде.

12-річна Евер (фото: instagram.com/evergaboanderson)

Зіркова мама до останнього не розкривала таємницю і не говорила, в яких проектах дебютувала її старша дочка. Коли сумніватися в участі дочки не доводиться, Мілла змогла розповісти про все. І її визнання приємно здивувало шанувальників.

Евер знялася в новій історії всесвіту Marvel. Зазначимо, що фільми, зняті по коміксах, мають одні з найвищих зборів у США. Дочка Мілли Йовович знялася в продовженні успішного фільму "Чорна вдова". Головна роль у фільмі дісталася актрисі Скарлетт Йоханссон. А ось грала її в дитинстві блакитноока Евер.

Зазначимо, що Чорна вдова (Наташа Романова) — це вигаданий супергерой, який з'являється в американських коміксах, виданих Marvel Comics.

“Зустрічайте юну Чорну вдову. Нарешті, ми можемо розповісти про секретні проекти Евер. Вона зіграє молоду Наташу Романову у фільмі Marvel "Чорна вдова", який вийде в кінотеатрах вже 1 травня", — поділилася радісною новиною Йовович.

На цьому сюрпризи від актриси і її сім'ї не закінчилися. Евер також готується до зйомок у рімейку Disney про Пітера Пена. Тут дівчинці залишилася вже головна роль — Венді.

Зйомки нового фільму про культового Пітера Пена стартують вже 17 квітня 2020 року в Канаді. Фільм носить назву "Пітер Пен і Венді", а режисером стане Девід Лоурі.

“Ми так пишаємося нашою дитиною! З тих пір, як їй виповнилося 5 років, вона завжди хотіла знятися в кіно. І вона віддала багато часу, сил і енергії на те, щоб здійснити свою мрію! Вітаю, Евер!" — з гордістю пише Мілла.

Евер на зйомках з мамою і татом (фото: instagram.com/evergaboanderson)

До речі, поки що найбільш значимою в кінокар'єрі юної актриси була епізодична роль у фільмі "Обитель зла: остання глава". Де Евер зіграла "молодшу версію" своєї реальної матері Міли Йовович. Режисером стрічки виступив чоловік Міли і батько Евер — Пол Андерсон.

Для 12-річної Эвер роль у продовженні історії про Пітера Пена стане найбільшою в її кар'єрі.