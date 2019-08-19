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"Неймовірна дівчинка": дочка Лободи зачарувала мережу очима-океанами

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.08.2019 - 17:29
"Неймовірна дівчинка": дочка Лободи зачарувала мережу очима-океанами
Фото: Світлана Лобода з донькою (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники обсипали старшу дочку співачки компліментами

Українська співачка Світлана Лобода любить дивувати і епатувати публіку - так, нещодавно вона показала шанувальникам, як виспівує перед виступом, сидячи прямо на столі у відвертому вбранні. Але крім фото в яскравих нарядах артистка також нерідко показує яскраві кадри з відпочинку і зворушливі знімки з дітьми. Так, на новому фото в своєму Instagram вона похвалилася підрослою старшою донькою Євою.

На чорно-білому знімку зображений портрет дівчинки, яка проникливо дивиться на камеру. При цьому в кадрі також видна рука самої Світлани, яка ніжно гладить доньку по щоці. На ефектному фото очі Єви здаються просто-таки бездонними.

"Моя любов", - лаконічно підписала публікацію Лобода.

&quot;Неймовірна дівчинка&quot;: дочка Лободи зачарувала мережу очима-океанами

Фото: старша донька Світлани Лободи Єва (instagram.com/lobodaofficial)

Ніжний знімок викликав бурхливе захоплення у підписників виконавиці, які називають Єву незвичайною і особливо захоплюються її мудрим поглядом.

"Яка неймовірна дівчинка", - зазначила дружина Монатіка Ірина Демічева.

Інші користувачі мережі повністю з нею згодні.

  • Божееее як Єва на Вас схожа, ми теж любимо її як і Вас
  • Шалено красиве фото. у Евочки такий мудрий погляд ..
  • Твоии глазааааа такиеее.....
  • Які очі! дуже красива
  • Який проникливий погляд!!
  • Які очиськами
  • Чудова дівчинка
  • Яка незвичайна
  • Божечки яка принадність
  • Єва дуже схожа на вас)
  • Крапелька Ваша
  • Глибина очей вражає

&quot;Неймовірна дівчинка&quot;: дочка Лободи зачарувала мережу очима-океанами

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі канікули в Європі. Артистка побувала в Римі і Монако.

До речі, Світлана Лобода вийшла у світ в Монако в стильному вечірньому вбранні, зачарувавши своїх шанувальників.

"Соловейко": Лобода в блискучій міні-сукні влаштувала розспівування на столі "До біса красива": Лобода вийшла у світ в Монако в стильному вечірньому вбранні
Новини України Лободадочь
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