"Неймовірна дівчинка": дочка Лободи зачарувала мережу очима-океанами

Фото: Світлана Лобода з донькою (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники обсипали старшу дочку співачки компліментами

Українська співачка Світлана Лобода любить дивувати і епатувати публіку - так, нещодавно вона показала шанувальникам, як виспівує перед виступом, сидячи прямо на столі у відвертому вбранні. Але крім фото в яскравих нарядах артистка також нерідко показує яскраві кадри з відпочинку і зворушливі знімки з дітьми. Так, на новому фото в своєму Instagram вона похвалилася підрослою старшою донькою Євою.

На чорно-білому знімку зображений портрет дівчинки, яка проникливо дивиться на камеру. При цьому в кадрі також видна рука самої Світлани, яка ніжно гладить доньку по щоці. На ефектному фото очі Єви здаються просто-таки бездонними.

"Моя любов", - лаконічно підписала публікацію Лобода.

Фото: старша донька Світлани Лободи Єва (instagram.com/lobodaofficial)

Ніжний знімок викликав бурхливе захоплення у підписників виконавиці, які називають Єву незвичайною і особливо захоплюються її мудрим поглядом.

"Яка неймовірна дівчинка", - зазначила дружина Монатіка Ірина Демічева.

Інші користувачі мережі повністю з нею згодні.

Божееее як Єва на Вас схожа, ми теж любимо її як і Вас

Шалено красиве фото. у Евочки такий мудрий погляд ..

Твоии глазааааа такиеее.....

Які очі! дуже красива

Який проникливий погляд!!

Які очиськами

Чудова дівчинка

Яка незвичайна

Божечки яка принадність

Єва дуже схожа на вас)

Крапелька Ваша

Глибина очей вражає

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі канікули в Європі. Артистка побувала в Римі і Монако.

До речі, Світлана Лобода вийшла у світ в Монако в стильному вечірньому вбранні, зачарувавши своїх шанувальників.