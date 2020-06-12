Невже це майбутня зірка? Шерон Стоун зворушила фанатів рідкісним дитячим фото

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Зірка опублікувала архівний кадр

Шерон Стоун досить активна в мережі. 62-річна зірка часто публікує фото і відео, на яких показує різні моменти свого життя. Вона любить ділитися корисним досвідом, висловлювати свою думку, а також демонструвати як і раніше ефектну зовнішність. Іноді вона радує шанувальників і рідкісними архівними фото, на яких зірку Голлівуду і його головний секс-символ дійсно складно впізнати.

Архівне фото Шерон (фото: instagram.com/sharonstone)

Подібне фото з'явилося на сторінці Стоун кілька годин тому. Актриса з'явилася на ньому разом з батьком і сестрою Келлі Стоун. Дівчатка, одягнені в однакові вбрання – білі светри і червоні штани – весело танцюють. Шерон при цьому дивиться в камеру і заливисто сміється. За манерою поведінки і впевненості в собі відразу можна припустити, що вона дуже артистична. А ось в образі звичайної милої дівчинки досить складно вгадати майбутню красуню і зірку світового масштабу. «Наше лігво в Пенсільванії, 1965 рік», – підписала пост Стоун.

Стоун і зараз прекрасна (фото: instagram.com/sharonstone)

Звичайне сімейне фото, яке напевно знайдеться у кожного в архівах, неймовірно зворушило шанувальників своєю атмосферою і простотою. «Яка мила», «Ох вау! Невже це ти? Вечірка для малятка. Блискуче!», «Благословенна», «Солодка Шерон», «Так мило», «Дехто міг і тоді похвалитися красивими ногами», «Дуже красива сім'я», «Це може бути ретро-листівка», «Вау! Красиво», «Це круто, шкільні спогади...», – такими комментарями буквально засипали сторінку Шерон.

Також днями Шерон вразила мережу зізнанням, що одного разу вона мало не померла від удару блискавки. Про цю подію зірка «Основного інстинкту» розповіла тільки зараз, не згадавши, коли він стався. Актриса була вдома і набирала воду з-під крана. «Мене підкинуло в повітря і відкинуло через всю кухню. Я вдарилася об холодильник. Я була в шоці", – розповіла зірка. Після цього вона провела 10 днів у лікарні.

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Автор: Lite