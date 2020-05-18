ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гаряче! 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому образі для глянцю

Lite » Мода 18.05.2020 - 21:32
Гаряче! 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому образі для глянцю
Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Зірка знову знялася для глянцю

Шерон Стоун знову підтвердила свій статус вічного секс-символа Голлівуду. 62-річна зірка взяла участь у новій зйомці – для португальського Vogue і GQ. Кілька годин тому знаменита актриса показала образ, де приміряла стильний костюм. Укорочені брюки і піджак з нашивками і відвертим декольте підкреслили струнке тіло красуні, яка звикла приголомшувати мережу своїм нев'янучим зовнішнім виглядом. Образ доповнили укладка з зачесаним назад волоссям, а також мінімалістичний макіяж. Журнал також додав поки тільки одне фото, заінтригувавши того тим, що Шерон Стоун розповість щось, у чому вона «дійсно хороша».

Гаряче! 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому образі для глянцю

Новий образ Шерон (фото: instagram.com/sharonstone)

Однією з перших не втрималася від коментарів Наомі Кемпбелл. Вона написала: «Приголомшливо!»... Інші послідовувачі голлівудської діви також мовчати не стали.

  • Це чистий вогонь
  • Вау, дуже круто!
  • О боже, ти гаряча, гаряча і ще раз гаряча!
  • Легенда
  • Як же ти завжди прекрасна... Нескінченна любов з Китаю
  • Люблю ці вібрації
  • Ти так прекрасна, одного разу я стану, як ти
  • Кохана, казкова

Гаряче! 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому образі для глянцю

Гаряче! 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому образі для глянцю

Гаряче! 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому образі для глянцю

Гаряче! 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому образі для глянцю

Гаряче! 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому образі для глянцю

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/sharonstone)

Нагадаємо, Шерон дуже активна в мережі. Вона часто публікує фото в своєму мікроблозі, а також записує відео. На них вона любить ділитися корисною інформацією. Наприклад, періодично Шерон показує улюблені вправи, які дуже актуальні в період спалаху коронавіруса, так як зміцнюють легені. Ще вона надихає шанувальників займатися хобі (вона сама вибрала малювання), а також домашніми справами.

Часто Стоун записує ролики, де вітає з яким-небудь святом або – як на останньому – захоплюється роботою випускників. З допомогою всіх подібних відео вона також показує, як відмінно виглядає. Хоча зовнішність актриси з віком, звичайно, і змінилася, вона залишилася такою чарівною і неймовірно привабливою.

Автор: Міла Іванова

Теги Новини України актрисаШерон Стоун
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся