"Незручно вийшло": Віка з Неангелів без макіяжу гуляла в найбагатшому місті Казахстану

Зірка зробила багато фото на тлі місцевих визначних пам'яток одного з найбагатших міст Казахстану
Вікторія Смеюха з дуету НеАнгели в своєму Instagram-акаунті розповіла шанувальникам, що полетіла на виступ в Казахстан. Переліт був довгим, з пересадкою, однак, після заселення в один з отлей міста Шимкента Віка відразу вирушила оглядати місцеві визначні пам'ятки.
Фото: (instagram.com/vikanablack)
Побувавши в самому центрі міста Віка сфотографувалась на тлі найголовніших пам'яток міста і поділилася враженнями зі своїми підписниками.
Фото: (instagram.com/vikanablack)
"Вирішила сфотографуватися з пірамідою. Виявилося, що на цьому місці було прийнято дуже важливе рішення! Ось так-то", - написала під одним із фото Віка.
Фото: (instagram.com/vikanablack)
Крім того, вона вибачилась, що вийшла з норера готелю без макіяжу і в простому зручному одязі, бо не очікувала токої розкоші навкруги.
"Якось незручно вийшло перед орлом... Не встигла підготуватися до жанру "дорого-багато", - пожартувала Вікторія.
Фото: (instagram.com/vikanablack)
Скріншот: Коментарі до посту Вікторії Смеюхі (instagram.com/vikanablack)
"Не, ну у Каті сумка Гуччі в руках, вже нормуль"
"Ви в будь-якому вбранні виглядаєте надзвичайно"
"Оооо. Ви в Казахстані. Шимкент це якраз той самий "дорого-багато"
"Завжди на позитиві, і як завжди КРАСУНЯ!"
"Акуратніше Катя, орел прокинеться і несе вас в Казахстанські степи", - відповіли підписники під постом Вікторії (Катерина - справжнє ім'я співачки, - прим.ред.).
Нагадаємо, раніше українську співачку Вікторію Смеюху засудили за фото з дельфінами. Вона зробила фотографію під час відвідування харківського дельфінарію, за що отримала масу критики від борців за права тварин.
Раніше ми писали, що Віка Смеюха здивувала екстремальним відпочинком. Вона плавала взимку в басейні під відкритим небом і фотографувалася в заметах.
Ми також писали про те, що стильна Віка з "НеАнгелів" показала рідкісне фото з молодою мамою. Час від часу співачка відвідує різні світські заходи з мамою.