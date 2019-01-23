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"Незручно вийшло": Віка з Неангелів без макіяжу гуляла в найбагатшому місті Казахстану

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.01.2019 - 19:50
"Незручно вийшло": Віка з Неангелів без макіяжу гуляла в найбагатшому місті Казахстану
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Зірка зробила багато фото на тлі місцевих визначних пам'яток одного з найбагатших міст Казахстану

Вікторія Смеюха з дуету НеАнгели в своєму Instagram-акаунті розповіла шанувальникам, що полетіла на виступ в Казахстан. Переліт був довгим, з пересадкою, однак, після заселення в один з отлей міста Шимкента Віка відразу вирушила оглядати місцеві визначні пам'ятки.

&quot;Незручно вийшло&quot;: Віка з Неангелів без макіяжу гуляла в найбагатшому місті КазахстануФото: (instagram.com/vikanablack)

Побувавши в самому центрі міста Віка сфотографувалась на тлі найголовніших пам'яток міста і поділилася враженнями зі своїми підписниками.

&quot;Незручно вийшло&quot;: Віка з Неангелів без макіяжу гуляла в найбагатшому місті Казахстану

Фото: (instagram.com/vikanablack)

"Вирішила сфотографуватися з пірамідою. Виявилося, що на цьому місці було прийнято дуже важливе рішення! Ось так-то", - написала під одним із фото Віка.

&quot;Незручно вийшло&quot;: Віка з Неангелів без макіяжу гуляла в найбагатшому місті КазахстануФото: (instagram.com/vikanablack)

Крім того, вона вибачилась, що вийшла з норера готелю без макіяжу і в простому зручному одязі, бо не очікувала токої розкоші навкруги.

"Якось незручно вийшло перед орлом... Не встигла підготуватися до жанру "дорого-багато", - пожартувала Вікторія.

&quot;Незручно вийшло&quot;: Віка з Неангелів без макіяжу гуляла в найбагатшому місті КазахстануФото: (instagram.com/vikanablack)

&quot;Незручно вийшло&quot;: Віка з Неангелів без макіяжу гуляла в найбагатшому місті Казахстану

&quot;Незручно вийшло&quot;: Віка з Неангелів без макіяжу гуляла в найбагатшому місті Казахстану

&quot;Незручно вийшло&quot;: Віка з Неангелів без макіяжу гуляла в найбагатшому місті Казахстану

Скріншот: Коментарі до посту Вікторії Смеюхі (instagram.com/vikanablack)

"Не, ну у Каті сумка Гуччі в руках, вже нормуль"

"Ви в будь-якому вбранні виглядаєте надзвичайно"

"Оооо. Ви в Казахстані. Шимкент це якраз той самий "дорого-багато"

"Завжди на позитиві, і як завжди КРАСУНЯ!"

"Акуратніше Катя, орел прокинеться і несе вас в Казахстанські степи", - відповіли підписники під постом Вікторії (Катерина - справжнє ім'я співачки, - прим.ред.).


Нагадаємо, раніше українську співачку Вікторію Смеюху засудили за фото з дельфінами. Вона зробила фотографію під час відвідування харківського дельфінарію, за що отримала масу критики від борців за права тварин.

Раніше ми писали, що Віка Смеюха здивувала екстремальним відпочинком. Вона плавала взимку в басейні під відкритим небом і фотографувалася в заметах.

Ми також писали про те, що стильна Віка з "НеАнгелів" показала рідкісне фото з молодою мамою. Час від часу співачка відвідує різні світські заходи з мамою.

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