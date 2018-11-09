"Нервы" випустили життєстверджуючу пісню

"Нервы" (фото: прес-служба групи)

Новий трек Жені Мільковського і Ко про те, що ніколи не можна опускати руки

Популярна українська рок-група "Нервы" випустила ліричну, але життєстверджуючу композицію "Так Как Надо!".

Ця пісня, за словами музикантів, розповідає про те, що ніколи не можна здаватися і опускати руки.

"Що б не відбувалося, пам'ятайте: все так, як треба!" - коментують артисти.

Сингл: SoundCloud/nervy_official

Лідер гурту Женя Мільковський каже, що ця пісня була написана близько семи років тому.

"Але в той момент вона не знайшла свого місця у нашому матеріалі та ми вирішили відкласти її на деякий час, а можливо й назавжди. Сказати чесно, я навіть не розумію, чому я її тоді написав, адже передумов для цього ніяких не було. Якось, сидячи вдома та не придумавши, чим себе зайняти, я згадав про цю пісню та вирішив зняти відео в Інстаграм, заспівав уривок. В решті решт сталося так, що вона "зайшла" нашим слухачам, вони почали робити на неї кавери, просити її записати. І ми з хлопцями прийняли рішення це зробити. Тим паче, що зараз ця пісня для мене куди більш актуальніша, ніж тоді, сим років тому, та виправдовує кожне своє слово. Саме зараз я відчуваю, що в мене та групи все так як треба!" - зазначив фронтмен "Нервів".

Додамо, що 15 листопада "Нервы" виступлять у Києві з презентацією нової програми. Концерт відбудеться в клубі Atlas. Також наживо нові пісні групи можна буде почути в Харкові, Дніпрі та Полтаві.

Нагадаємо, популярна українська група "Время и Стекло" випустила лірик-відео на сингл "Песня Про Лицо" - перший трек з майбутнього альбому колективу, вихід якого запланований на 2019 рік.

Раніше ми писали про те, що ТНМК представили відеокліп до нового синглу "Янголи".

Відео: РБК-Україна